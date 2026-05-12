Opinión
Destrozos de un irresponsable
Mi actitud pronorteamericana viene de lejos. De niño coleccionaba cromos de "La guerra en Corea" y de "Historia de Hollywood", en los que (para mí) reinaban Ginger Rogers y Jane Russell. No me perdía "Visiones de Hollywood", una insólita sección del TBO, ni, ya adolescente, la edición en español de "Popular Mechanics", con todo sobre los coches. Disfrutaba con la "comedia americana", más desinhibida que la actual (¡aquella hierática Kim Novac de "Una vez a la semana"!), y con la música de Burt Bacharach. Aunque apoyara a Franco, USA era el país que, tras liberar Europa del fascismo, no había aprovechado su monopolio nuclear. Incluso al hacerme más tarde rojo mi devoción literaria fue hacia la Beat Generation, y la política hacia la izquierda antiimperialista norteamericana que representaba la Monthly Review. Trump, Trump, nunca sabrás el destrozo que haces a la idea mejor de tu país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
- Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado