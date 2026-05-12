Opinión
Menéndez Pidal quedaría corto
Don Ramón, el gran estudioso de nuestra tradición literaria, calificó a España como "la de los frutos tardíos", por darse aquí con retraso formas literarias que tuvieron su esplendor anteriormente en otros países europeos.
Muy vinculado familiarmente a Asturies, don Ramón seguramente habría encontrado corto tal calificativo para definir les actuaciones de las Administraciones asturianas, la general y las concejiles.
Veo que los medios recogen con alborozo que las máquinas vuelven al viejo HUCA carbayón "unas semanas antes de lo previsto", después de un parón en 2025. Pero es que todo ese complejo del antiguo hospital lleva en abertal, saqueado, vandalizado y constituyendo un problema sanitario ¡desde hace doce años!
En la capital, la plaza de toros, declarada Bien de Interés Cultural, se encuentra abandonada y en ruina ¡desde 2007! ¡Dieciocho años!
Perlora, la antigua ciudad vacacional, está cerrada y en ruina, comida por los bardiales. Todo el éxito comenzó desde que Madrid trasladó al Gobiernu asturianu su propiedad, ¡hace más de veinte años! Menos mal que sirvió para un afamado congreso político, congreso que tuvo sus frutos posteriores en la Presidencia del Principáu.
Y en Xixón, ¿qué quieren que les diga del túnel del metrotrén (veinticinco años) o de la futura nueva estación de ferrocarril?, otros tantos.
Y así podríamos pasar por otros concejos o por autovías que deberían unir a extensas zonas, lista que ustedes pueden rellenar sin dificultad.
Seguramente por ese retraso inveterado ninguno de los sindicatos mineros se enteró de que desde 2019 había minas de carbón que estaban funcionando sin poder hacerlo; ni de que se había inventado una fórmula jurídica, el Proyecto de Investigación Complementario, para permitirlo; y, por ello, seguramente, no pudieron afiliar a ninguno de los mineros ni advertirles de la ilegalidad de aquella actividad.
Es ello, sin duda, lo que explica su vehemencia actual en pedir dimisiones políticas sin contemplación ni tasa alguna. Responsabilidad se llama.
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