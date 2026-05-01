Opinión
Andalucía, penúltima caída
Da la impresión de que en las elecciones andaluzas del domingo la única incógnita, vistas las encuestas, es si José Manuel Moreno alcanzará la mayoría absoluta o se verá obligado a pactar con Vox para componerla. Se da, en cambio, por descontada, esta vez en su antiguo granero de votos, otra estrepitosa derrota del PSOE, que sufrirá en carne propia nada menos que la vicepresidenta del Gobierno español, por lo que también la sufrirá Sánchez casi de forma directa. Algunos quieren ver en estas inmolaciones un tributo sacrificial de lealtades, pero no se debería banalizar su importancia. Objetivamente, cada bajada de escalón, aunque sea en comunidades autónomas, reduce el oxígeno político que le quede al Gobierno y achica sus expectativas de supervivencia hasta 2027, ya muy cuestionables desde una perspectiva constitucional ante la imposibilidad crónica de aprobar unos presupuestos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
- Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
- Mañana de esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel grande de primavera más barato del mercado: por solo 3,49 euros y repele los líquidos
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas