Moreno y el voto útil al PP

"Vuestras lágrimas serán nuestras risas". El independentismo catalán sostuvo este lema durante años, antes de que la selección española de fútbol mutara en La Roja y adoptara los modos y maneras del Barça de Guardiola. Pero a todos nos da un cierto placer la derrota de los adversarios, aunque nuestra victoria sea pírrica. O al revés. Está pasando ahora con las elecciones en Andalucía. El PSOE celebra con júbilo los sondeos que le niegan la mayoría absoluta a Juanma Moreno Bonilla, aunque sea a costa de que María Jesús Montero coseche el peor resultado de la historia. Simétricamente, desde las filas del PP se pone énfasis en la debacle socialista en este feudo histórico cuando las encuestas cuestionan su mayoría absoluta. Tras las últimas encuestas antes de que llegue la prohibición de publicarlas, la media deja al actual presidente andaluz en la frontera de los 55 diputados que le permitirían no pactar con nadie. Es lo que le conviene. Moviliza a todos sus electores, incluso a los que le consideran el voto útil para frenar a Vox. Por el contrario, las malas expectativas del PSOE están produciendo una disgregación de voto hacia la abstención y hacia las fuerzas que se sitúan a su izquierda que recogen un crecimiento tan intenso como inútil en términos de gobernabilidad. Apostar por los hiperliderazgos en escenarios polarizados tiene estos inconvenientes, si no eres el favorito ni tienes posibilidades de sumar, se te escurren los votos por todas partes.

Afortunadamente, los votantes no se dejan llevar por la corriente. Un 40% de los andaluces apostaría por un pacto entre PP y PSOE si Moreno no tiene mayoría. Es de sentido común para quienes no quieren de verdad que Vox gobierne, no para los que excitan esa posibilidad con la única y exclusiva finalidad de retener su poder. La recta final de la campaña resulta de esta manera apasionante. A falta de encuestas podrán ver el impacto de los mensajes en el electorado a partir de nuestro mercado de predicciones en el que hoy por hoy las apuestas son que el PP retiene la mayoría absoluta.