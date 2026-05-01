Opinión
La canción a la Virgen mestiza
Una reflexión sobre los vínculos que unen a asturianos y mexicanos
El día 25 del mes pasado, al terminar el concierto que ofrecimos en Ciudad de México, una mujer que se había acercado a felicitarme me dijo que, sobre todo, le había gustado la canción que ese día había estrenado: "Soy de tu tribu", dedicada a José Alfredo Jiménez. Junto a la clásica pieza "La Llorona", le había llegado al alma y había disfrutado de ambas profundamente. ¡Cómo me prestó!
Durante la conversación que mantuvimos, me confesó sentirse muy orgullosa de un 13 % de mestizaje que, según me contó, había descubierto en su genética. Después me habló del mestizaje de la Morenita de Tepeyac, es decir, de la Virgen de Guadalupe, y el rostro se le iluminó al referirse a ese símbolo tan emblemático de México, capaz de situarse por encima de creencias e ideologías.
Mientras escuchaba sus palabras, tan apasionadas como emocionantes, pensé que mis canciones también son mestizas. Y bastante más de un 13 %, diría yo. La creatividad, la inspiración, el avance y el progreso tienen mucho que ver con lo mestizo: con la fusión, con la mezcla, la interdependencia de todo.
La suma de sensaciones que me produjo aquella conversación fue tomando forma de canción casi sin darme cuenta y, después de varios días, acabó convirtiéndose en "Virgen mestiza".
Las raíces, la esperanza, el suspiro, el silencio y también el grito de la mujer mexicana, junto a las múltiples interpretaciones de la Morenita de Tepeyac, quisieron hacerse canción y me permitieron darles forma musical. De ahí que hoy comparto desde este espacio su creación.
Deseo, cómo no, que esta sincera y sencilla canción conecte con la sensibilidad de las mujeres –a ellas va dirigida– y que lo haga desde la ternura, con ritmo de vals; con cadencia relajada, energía y pasión. Sin Inteligencia Artificial. A pelo.
Y, a ser posible, que se perciba que está escrita y sentida desde una serenidad y una amabilidad que fervientemente desean ser altamente contagiosas.
Ya está bien de tanta lluvia ácida de tensiones, manipulación, ruidos perturbadores, "mucho, mucho ruido", que diría el maestro Sabina, uso vulgar de la IA. En fin, qué os voy a contar.
Aprovecho para dar fe del mucho cariño que se nos tiene en México y claro que es recíproco. Porque... es tanto lo que nos une.
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