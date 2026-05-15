El futuro ya está aquí con los adelantados asturianos

La inversión en ciencia y tecnología es la gran herramienta para estimular la productividad y el crecimiento, de ahí su relevancia para Asturias, una región rezagada que precisa multiplicar actividad para converger con el resto. Una estrategia que potencie la innovación resulta irrenunciable. El Principado por fin corre en esta carrera, aunque todavía está muy lejos de la meta.

Asturias necesita un estirón. El dato de crecimiento del primer trimestre, un 1,9% frente al 2,7% del conjunto de España, no admite complacencias. Otras autonomías que contemplan la I+D+i como el principal instrumento para producir más, competir mejor y sostener servicios de calidad –no como un adorno de modernidad– avanzan más rápido. Cada décima perdida ensancha la grieta . El Principado está obligado a cerrar de una vez el capítulo de las reconversiones, con reminiscencias sorprendentes como la reaparición del carbón, para abrirse a un modelo de mayor valor añadido que catapulte el PIB y la riqueza.

Los expertos coinciden: potencial existe. Asturias es hoy más pequeña que hace décadas, con menos población y peso, pero con más vigor en capital humano y despliegue científico. El sector tecnológico emplea ya a 10.500 personas, con tres compañías cotizando en Bolsa. Y existe la opción de consolidar infraestructuras estratégicas vinculadas a los datos. Pero nada se sostiene sin continuidad. Los frutos de una estrategia que mime el conocimiento nunca madurarán en un solo presupuesto.

Asturias cuenta con sectores bien posicionados y eficientes desde los que puede crecer: la industria agroalimentaria, con las empresas lácteas como rama sobresaliente; el turismo y la hostelería; los servicios intensivos, como la ingeniería y las finanzas, o la sanidad, área con gran trayectoria y peso histórico en la comunidad e imprescindible para asistir a una población longeva.

Lo que luce y lo invisible

A partir de ellos urge asentar una región verde, paraíso para trabajar y visitar. Cohesionada, las infraestructuras ya la están cosiendo. Telemática, para abrirse al mundo y borrar las distancias. Saludable, para continuar difundiendo una imagen positiva de esta tierra y atraer moradores por su elevada calidad de vida. Con una red de villas que facilita un reparto demográfico y territorial equilibrado, sin los inconvenientes de las grandes aglomeraciones metropolitanas, y, claro que sí, con unas industrias clásicas renovadas, limpias y sostenibles, y mucho más nuevas. Lo que luce, la naturaleza, la marca, el clima, necesita apoyarse en lo invisible, patentes, redes digitales y dirección estratégica.

De todo esto trata "Adelantados", el nombre que lleva la serie con la que LA NUEVA ESPAÑA inicia hoy su cuarta vuelta a la región en veinte años para mostrar lo más singular de la innovación concejo a concejo. Es una forma también de animar a los asturianos a hacer cosas distintas, o las mismas mejor que nadie, y de expandir un mensaje de confianza en las posibilidades de la economía regional. De componer, en definitiva, el gran atlas del talento y la excelencia.

El trabajo complementa una saga de proyectos periodísticos de largo recorrido, profundamente documentados, que este periódico viene desarrollando desde comienzos de siglo. Con un objetivo primordial: tomar la temperatura a la realidad del Principado en un proceso de cambio radical para ofrecer la visión de conjunto que muchas veces fragmenta y diluye el tráfago informativo diario. Los protagonistas darán cuenta de cómo una idea crece y se desarrolla, supera obstáculos y acaba saltando del éter al sistema productivo.

La partida no se juega defendiendo o añorando lo que Asturias fue, sino multiplicando lo que puede ser. El futuro ya está aquí con los adelantados asturianos.