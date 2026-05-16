Opinión | En corto y por derecho
Guerra de "letronas" La Arena/Cudillero
De un tiempo a esta parte se han puesto de moda las "letronas" en pueblos y ciudades, inevitables escenarios donde los turistas se hacen una foto para constatar dónde han estado y de paso presumir de "instagramers". En Asturias fueron pioneros en Gijón, con esas guapas letras en color rojo en el puerto deportivo, famosas en el mundo entero. Luego llegó el calendario floral de Oviedo, en el Parque San Francisco, y las letronas azules con el nombre de la ciudad...
Poco a poco se han ido sumando muchas más localidades, que han visto en esta decoración urbana una forma de atraer turistas y publicitarse en las fotos que acabarán por medio mundo. En muchos hay cola para posar, sobre todo, los meses de invierno.
Así las cosas no es de extrañar que en San Juan de la Arena (Soto del Baco) se hayan querido sumar a la moda con un bonito montaje en la playa de los Quebrantos. La agrupación localista "San Juan de la Arena Sí" –un concejal en la Corporación municipal– ha exhibido una foto de las nuevas letronas –en azul, junto al dibujo de un barco–e invitado a compararlas con las del vecino Cudillero. "Sin comentarios", dicen, no sin cierto orgullo de haber ganado en originalidad a los pixuetos.
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