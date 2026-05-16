La tasa turística, una oportunidad para cuidar nuestro Paraíso Natural

Belarmino Fernández es alcalde de Somiedo y presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural

Hablar hoy de turismo en Asturias es hablar de éxito, pero también de responsabilidad. Nuestra comunidad se enfrenta al reto de crecer turísticamente sin perder su identidad, que la hace única, y sin que se deteriore su principal atractivo, su patrimonio natural.

El aumento de visitantes en los últimos años ha traído una oportunidad económica importante: más actividad hostelera, más empleo y más visibilidad para nuestros municipios y nuestros pueblos. Sin embargo, también ha supuesto una presión creciente sobre unos servicios públicos y unos entornos naturales que fueron diseñados para una población mucho menor y para una actividad turística más limitada.

Desde mi responsabilidad política de gobernar un concejo rural de montaña considero que ha llegado el momento de abordar con serenidad y sentido común la implantación de una tasa turística en nuestra comunidad, no como una medida recaudatoria sin más ni como un castigo al visitante sino como una herramienta de equilibrio territorial, sostenibilidad y justicia ambiental y social.

Todos los ayuntamientos asturianos, pero especialmente los del medio rural, hacemos un enorme esfuerzo para mantener en buen estado carreteras locales, áreas recreativas, redes de agua, recogida de residuos, aparcamientos, limpieza y señalización de sendas etc. Durante determinadas épocas del año –puentes , verano o temporadas de nieve– la población de muchos concejos se multiplica varias veces, sin embargo, los recursos económicos de los ayuntamientos siguen calculándose en función de los habitantes censados, no de la población real que debemos atender.

La consecuencia es evidente: pequeños municipios como el mío, con presupuestos muy limitados, asumimos costes cada vez mayores para sostener una actividad turística que también beneficia al conjunto de la economía regional y en un territorio especialmente sensible desde el punto de vista ambiental.

La tasa turística, una oportunidad para cuidar nuestro Paraíso Natural

Por tanto, la tasa turística que se pretende implantar en Asturias y que está generando tanto debate permitirá destinar recursos específicos a la conservación ambiental, a la mejora de infraestructuras y a la protección del patrimonio natural, cultural y etnográfico sin cargar exclusivamente ese coste sobre nuestros vecinos y vecinas.

¿Es justo que un ganadero de Somiedo o un jubilado de Llanes subvencione indirectamente la estancia de un visitante?

La tasa turística es la respuesta lógica y no ha de verse como un muro, sino como un pacto de corresponsabilidad. Cuando nuestros vecinos y vecinas perciban que el turismo deja dinero directamente, como por ejemplo, en el arreglo de las calles del pueblo y no solo en el balance de los negocios de la hostelería, la "turismofobia" perderá fuerza y la convivencia mejorará.

No hay que sentir temor ante la futura ley del Impuesto sobre estancias turísticas que el gobierno del Principado de Asturias pretende impulsar, en tanto en cuanto este modelo se plantea como un recargo municipal, es decir, serán los ayuntamientos los que decidirán si la implantan como una ordenanza propia. Y cabe recordar, que hemos sido los propios consistorios los que hemos venido demandando esta tasa turística. Hay quienes argumentan que la medida podría ahuyentar visitantes. Sin embargo, la experiencia de otros destinos españoles y europeos demuestran que una tasa moderada rara vez condiciona la decisión del viaje. El factor decisivo suele ser otro: la calidad de la experiencia ofrecida.

Estoy convencido de que nadie dejará de visitar el Parque Natural de Somiedo por tener que abonar 0,50 o 1,5 euros, un máximo de 5 noches. Además los turistas verán cómo ese recargo municipal redundará en el mantenimiento de las infraestructuras turísticas e indudablemente la gran mayoría lo abonarán con gusto.

Y es que si queremos seguir llevando por bandera el lema de "Asturias Paraíso Natural" debemos estar dispuestos a financiar su protección. No se trata de recaudar más, sino de recaudar mejor, para fortalecer nuestros pueblos y ciudades y para que nuestra tierra siga siendo por muchas generaciones más el lugar donde el verde nunca pierde su brillo.