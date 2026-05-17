Opinión
Cuba, tan nuestra
Tras mi única visita a Cuba, hace más de una década, concluí que se había convertido en un escaparate del fracaso de un modelo de sociedad. Hace un lustro lo escribí de este modo: "un parque temático de tiempo detenido que muestra que el igualitarismo pleno no funciona y hace que el sistema se pare (lección que China o Vietnam aprendieron a tiempo)". La respiración asistida de algunos países -la Venezuela chavista el último- mantuvo largos años sus constantes vitales, bajo una interminable dictadura. Ahora, cercada y sola en el mundo, el modelo llega a su fin. El cerco de USA es brutal e inhumano, como es insostenible la represión que mantiene un régimen de bien acreditada inviabilidad. Que su transformación se produzca sin víctimas y sin más sufrimientos para el magnífico pueblo cubano, sin duda el más español de toda Iberoamérica, debería ser un objetivo compartido por todos.
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