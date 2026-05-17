Veles, sí, ¿empleos?

Una parte de la sociedad española se empeñó en que para garantizar nuestro futuro deberíamos eliminar casi todas las fuentes de energía tradicionales por considerarlas contrarias a la salud y al planeta. Así, eliminamos las centrales de carbón y estamos a punto de terminar con las nucleares. Inútil es decir que, si no hay energía, no hay empleos.

Es cierto que esa pulsión antieconómica no es solo española, ha sido en gran medida europea: un fundamentalismo ecologista propició una especie de suicidio industrial, destruyó entramado productivo y nos hizo dependientes de otros, como China o EEUU.

Ahora bien, en España parecemos ir más allá que en ningún sitio, con la colaboración imprescindible de un Estado incapaz de planificar las redes energéticas necesarias para alimentar la demanda industrial. En toda España hay industrias requiriendo "enchufes" para ampliar o instalarse: no los hay. Aquí en Asturies, existe el mismo problema. En una entrevista en este periódico, que yo les recomiendo leer íntegra (https://www.lne.es/asturias/2026/05/10/antonio-fernandez-escandon-presidente-femetal-130049125.html), Antonio Fernández-Escandón decía: "¿Qué industria podemos esperar que venga a Asturias si realmente no tenemos electricidad? […] Hay empresas en este momento en Asturias que han solicitado incrementar su potencia y no se les puede suministrar".

Pero la cosa no acaba aquí, tanto en Asturias como en toda España grupos ambientalistas y vecinos recurren permanentemente cualquier iniciativa para la instalación de parques eólicos, solares o marinos, de baterías de almacenamiento de energía: el pretexto, cualquiera. El caso más escandaloso es el de Galicia, con 86 parques paralizados durante tres años. Cuando los tribunales europeos avalan la tramitación de la Xunta, el mismo tribunal gallego vuelve a encontrar una pega.

Así que, sin energía contaminante ni no contaminante, lo mejor será que nos alumbremos con velas.

¿Con velas, digo? ¡Horror! Si son de parafina, vienen del petróleo. Si de cera, ¿cómo desposeer a las benéficas abejas de su esfuerzo?

Así que lo mejor será…