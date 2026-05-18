La moderación al poder

Pese a no revalidar la mayoría absoluta, la victoria de Juanma Moreno en los comicios andaluces va más allá de un resultado electoral. Se antoja la confirmación de una demanda social profunda. Andalucía se ha expresado con nitidez y su mensaje es inequívoco: no quiere bronca permanente ni trincheras ideológicas, quiere políticas útiles, acuerdos posibles y soluciones concretas a los problemas reales de la ciudadanía.

Gobernar desde el centro del sentido común exige abandonar los planteamientos radicales y políticamente interesados que buscan más el rédito inmediato que el bienestar colectivo. La confrontación constante empobrece el debate público, bloquea reformas necesarias y aleja a las instituciones de quienes más las necesitan.

El diálogo solo es posible cuando se prioriza el bien común por encima del partidismo. Eso exige escuchar al que piensa distinto, ceder cuando toca y, trasladado al ámbito nacional, construir consensos duraderos en materias como el empleo, la dependencia, la vivienda o la cohesión territorial. La política útil no se mide por el volumen del ruido, sino por la calidad de los resultados.

El voto andaluz parece reclamar una forma de hacer política que rebaje la crispación y eleve la ambición compartida. La moderación no es tibieza, sino responsabilidad. Hoy más que nunca, gobernar con responsabilidad significa poner a las personas en el centro, huir de los extremos y convertir el diálogo en la principal herramienta para avanzar. Del batacazo del PSOE escribiremos otro día.