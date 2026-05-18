Opinión
Un nuevo capitulo de Parando en Villalpando: Operación bikini
La dieta del disgusto
-¿Qué faes equí arrodiáu de periódicos cola radio puesta y un telediario de fondo?
-Operación bikini.
-¿Que qué, ho?
-Toi endelgazando pa tener tipín en verano.
-¿Qué dices, Lisardo?
-Perdí cuatro quilos en dos selmanes, Chema, toi finín, finín.
-Tienes una cara de mala hostia que non ye nin medio normal.
-¡Pa lucir hai que sufrir!
-Puf. Tanto leer periódicos non te val pa na.
-Non subestimes el poder adelgazante d’un mal titular.
-¿Cómo ye, ho?
-El disgusto cierra l’estómagu, Chemina. Ayer fice una tortilla de chorizu mientres vía les noticies, y nin la probé.
-¡Pos vaya plan!
-Y así tolos díes: guerres, políticos ladrando, la maldá, el facherío, la vivienda…
-¡Pero eso ye insano, Lisardo! Qué triste, ¿non?
-¿Y el brócoli? ¿Y eses ensalaes que comes tú como un paxarín?
-Pero yo me cuido, voi al gym, faigo exerciciu y una dieta de…
-Mira, Chema, endelgazo yo más coles pijaes d’un tertuliano que tú matándote nel ximnasiu.
-¿Pero qué vida ye esa?
-¿Por?
-Tas puteáu, nun sales nin a comer, nin a pasiar, y almuerces ansiedá.
-Los informativos quítenme la fame de golpe. Y una vez que tienes el nudu nel estómagu yá…
-¿Nun te das cuenta qu’eso nun ye saludable?
-Ye infalible, Chema. Y ensin gastar perres en ximnasiu, nin playeros, nin chándal nin hosties.
-Nun puedes vivir así, Lisardín, cabreáu col planeta.
-El casu ye dir perdiendo gramos: declaraciones de políticos, comentarios n’internet, factures que van llegando, vecinos taladrando…
-Lo más difícil nun ye endelgazar, ye mantenete. Y eso va costar.
-Nun creas, yá empieza’l verano: el ruiu, los atascos, los toros…
-¡Pos menudu panorama! ¿Y en casa qué te dicen?
-Tán igual. Pónense debates políticos pa nun cenar.
-¿Y nun te sería más fácil comer bien y venir entrenar conmigo?
-Qué necesidá.
-Home, Lisardo…
-¿Qué ye?
-Precises salir a respirar, movete, facer cardio...
-¿Cardio? Pa eso yá tengo los estractos del banco. Reviso la mi cuenta y el pulsu pónseme… ¡Uf!
-Pero nun puedes siguir asina, Lisardín. ¡Te tas evaporando!
-¡Toi finín, finín! Yá te digo.
-Non ganes pa disgustos.
-Y tovía nun fici la declaración de Hacienda.
-¡Meca, vas quedar en chasis, amiguín!
-Pa lucir, hai que sufrir. n
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