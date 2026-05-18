Un nuevo capitulo de Parando en Villalpando: Operación bikini

-¿Qué faes equí arrodiáu de periódicos cola radio puesta y un telediario de fondo?

-Operación bikini.

-¿Que qué, ho?

-Toi endelgazando pa tener tipín en verano.

-¿Qué dices, Lisardo?

-Perdí cuatro quilos en dos selmanes, Chema, toi finín, finín.

-Tienes una cara de mala hostia que non ye nin medio normal.

-¡Pa lucir hai que sufrir!

-Puf. Tanto leer periódicos non te val pa na.

-Non subestimes el poder adelgazante d’un mal titular.

-¿Cómo ye, ho?

-El disgusto cierra l’estómagu, Chemina. Ayer fice una tortilla de chorizu mientres vía les noticies, y nin la probé.

-¡Pos vaya plan!

-Y así tolos díes: guerres, políticos ladrando, la maldá, el facherío, la vivienda…

-¡Pero eso ye insano, Lisardo! Qué triste, ¿non?

-¿Y el brócoli? ¿Y eses ensalaes que comes tú como un paxarín?

-Pero yo me cuido, voi al gym, faigo exerciciu y una dieta de…

-Mira, Chema, endelgazo yo más coles pijaes d’un tertuliano que tú matándote nel ximnasiu.

-¿Pero qué vida ye esa?

-¿Por?

-Tas puteáu, nun sales nin a comer, nin a pasiar, y almuerces ansiedá.

-Los informativos quítenme la fame de golpe. Y una vez que tienes el nudu nel estómagu yá…

-¿Nun te das cuenta qu’eso nun ye saludable?

-Ye infalible, Chema. Y ensin gastar perres en ximnasiu, nin playeros, nin chándal nin hosties.

-Nun puedes vivir así, Lisardín, cabreáu col planeta.

-El casu ye dir perdiendo gramos: declaraciones de políticos, comentarios n’internet, factures que van llegando, vecinos taladrando…

-Lo más difícil nun ye endelgazar, ye mantenete. Y eso va costar.

-Nun creas, yá empieza’l verano: el ruiu, los atascos, los toros…

-¡Pos menudu panorama! ¿Y en casa qué te dicen?

-Tán igual. Pónense debates políticos pa nun cenar.

-¿Y nun te sería más fácil comer bien y venir entrenar conmigo?

-Qué necesidá.

-Home, Lisardo…

-¿Qué ye?

-Precises salir a respirar, movete, facer cardio...

-¿Cardio? Pa eso yá tengo los estractos del banco. Reviso la mi cuenta y el pulsu pónseme… ¡Uf!

-Pero nun puedes siguir asina, Lisardín. ¡Te tas evaporando!

-¡Toi finín, finín! Yá te digo.

-Non ganes pa disgustos.

-Y tovía nun fici la declaración de Hacienda.

-¡Meca, vas quedar en chasis, amiguín!

-Pa lucir, hai que sufrir. n

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