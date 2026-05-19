Opinión
Haciendo las cuentas de la vieja
Intentando abrirme paso por mis propios y exiguos medios entre la foresta de sesgos y deseos en el análisis de las elecciones andaluzas, hago unos números y me tomo la libertad de llegar a estas sencillas conclusiones: 1) la derecha ha ganado de forma muy holgada a la izquierda, en un porcentaje de votos de aproximadamente 60 a 40; 2) esa ventaja se ha reducido algo, en favor de la izquierda, desde las elecciones de 2022; 3) en número de escaños la proporción (aunque siempre más acusada por efecto del sistema electoral) y la evolución tampoco son muy distintas, pasando de una relación 72/37 a una relación 68/41; 4) esa bipolarización se acentúa por efecto del tironeo desde los extremos de lado y lado. Así que, conclusión final, lo anterior da cuenta de una fuerte estabilidad política en la comunidad más poblada de España, sin que se adivine en el horizonte un cambio de signo.
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