Opinión
Prudencia muy aconsejable
Un lector amigo me pide que hable claro sobre la imputación de Zapatero. Vamos allá. El Juez instructor arma un detallado y concienzudo rompecabezas hilvanando múltiples elementos indiciarios (en su mayoría de personas que de forma directa o indirecta se relacionaron con ZP) y circunstanciales, sobre el que construye una hipótesis ni carente de sentido ni tampoco concluyente. Afila mucho el lápiz (¿demasiado?) en su encaje en el tipo delictivo, pero en conjunto el trabajo se corresponde con la provisionalidad -que el mismo Magistrado señala- propia de esta fase de la instrucción, en la que la investigación dista mucho de estar agotada. El investigado debería dar sus explicaciones con igual detalle. Todo ello aconseja prudencia tanto a los que se precipitan a hacer una defensa cerrada de Zapatero como a los que precipitadamente lo condenan (cargándose de paso la presunción de inocencia).
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras