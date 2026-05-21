Relevo en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias

Adelia García González se acaba de jubilar como directora territorial jefa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Asturias. Con su marcha pone fin a una destacada trayectoria personal, marcada por el compromiso, la firmeza y el sentido de la justicia. Un modo de ejercer y vivir la profesión que nos concierne a quienes suscribimos esta nota, en la medida en que hemos sido partícipes de una evolución muy significativa de la Inspección de Trabajo en Asturias, desde los tiempos en que Fernando Bernardo Fueyo, con su bonhomía y sapiencia, la dirigía, hasta el momento actual que ella cierra. Nosotros, tras superar unas exigentes oposiciones, llegamos, en diferentes momentos del pasado siglo, a una Inspección que nos atraía como función pública dirigida a la protección de los derechos de los trabajadores; una institución amparada por Convenios internacionales y con raigambre histórica en nuestro país.

Encontramos entonces un ámbito que, a pesar de las limitaciones tanto legislativas como políticas, permitía actuar con autonomía e imparcialidad, gracias fundamentalmente al principio de independencia de la función inspectora consagrado en el Convenio 81 de la OIT, que España ratificó en 1960. La facultad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral sin injerencias ni presiones, tanto internas como externas, constituía en aquella época un auténtico privilegio. Aun así, nos sentíamos un tanto perdidos en aquella Inspección con integrantes muy dispares, que se traducía en resultados igualmente desiguales, en una especie de lotería para los administrados en función de las zonas de actuación o la asignación de las órdenes de servicio. Con el transcurso del tiempo las cosas fueron cambiando. La legalización de los Sindicatos supuso un acicate, así como compartir en determinadas parcelas un rol con estas organizaciones ya reconocidas formalmente. Quienes veníamos actuando a modo de francotiradores pudimos tener voz en la organización, formular propuestas de reforma e incluso llegar a dirigir algunas estructuras de la misma. A nivel estatal se celebraron varias Jornadas Técnicas, se crearon entidades representativas de Inspectores y Subinspectores y se establecieron diferentes foros de debate.

En Asturias, se trató de profundizar en la profesionalización de la función y se intentó acercar la institución a la sociedad, colaborando con diferentes organizaciones y dejando siempre abierta la puerta a todos los ciudadanos interesados. Aquella inspección renovada fue la que se encontró Adelia García cuando se incorporó a la plantilla de Asturias, donde ejerció brillantemente como Inspectora antes de ser designada para ocupar la Dirección Territorial en el año 2001.

Durante el mandato que ejerció a lo largo de estos veinticinco años, no sólo mantuvo aquel impulso sino que contribuyó a aportar mejoras significativas al sistema de inspección en nuestro territorio. Cabe mencionar, entre otras iniciativas, el empeño en agilizar la coordinación con Protección Civil y el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales a fin de iniciar con inmediatez la investigación de los accidentes de trabajo de carácter más grave. También, el cómputo de los salarios de los trabajadores recuperados gracias a la actuación inspectora sin necesidad de recurrir a la Jurisdicción laboral. En el ámbito de la Seguridad Social, destaca igualmente la detección y persecución de irregularidades que llevó a Asturias a ser una de las primeras comunidades autónomas en promover procedimientos contra terceros responsables para liquidar cotizaciones sociales que, de otro modo, no habrían sido incorporadas al sistema, contribuyendo así a fortalecer una institución que pertenece a todos.

Merece asimismo un reconocimiento especial su implicación en la lucha contra la explotación de trabajadores en situación irregular y especialmente vulnerables, al potenciar equipos de funcionarios especializados dedicados a este objetivo que, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, permitieron destapar múltiples fraudes y dieron lugar a la condecoración por parte del Ministerio del Interior. Quienes vivimos apasionadamente esta evolución nos sentimos orgullosos de la labor desarrollada por Adelia García González durante todos estos años y le agradecemos afectuosamente su esfuerzo, dedicación y ejemplo.