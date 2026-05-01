"Inaudita parte"

Es un típico latinajo jurídico, de esos cuya verdad los hace irreemplazables. Quiere decir: sin haber sido oída la parte interesada. ¿Ha sido ya juzgado José Luis Rodríguez Zapatero? A la vista de cuanto se publica y se habla se diría que sí. En todo caso, aunque no lo haya sido, tendrá ya que nadar contra una fortísima corriente, pues, sea cual sea la verdad de los hechos y su encuadre legal, habrá de hacerlo frente a una versión muy construida (mejor o peor, también se verá), cada día más implantada en la conciencia de la gente y por tanto más difícil de revertir, de haber base para ello. Lo cierto es que sobre los hechos que se le imputan Zapatero aún no ha sido oído, ni por el órgano policial que los ha investigado ni por el juez instructor que, con base en ellos, ha preparado un texto de 80 folios justificando su citación para declarar como investigado, anticipándole sobre qué.