Fernández Junco, Campillo y Cosío y otros asturianos, autonomistes en Puertu Ricu

1897. El mundo ta movíu. El sistema colonial inglés, les posesiones españoles, la voluntá espansionista de los EE UU..., lo que durante décades o sieglos fue inconmovible muévese agora, trema, más bien. En Cuba y Puertu Ricu entama falase d’autonomía (nun debe ún escaecese que de 1873 a 1874 vivió la I República, con tendencies federalistes fuertes dientro).

Pues bien, el 18 de xunetu d’esi añu de1897 Manuel Fernández Juncos, un rioseyanu afincáu en Puertu Ricu y de viva memoria güei nel so conceyu natal, asoleya en La Correspondencia de Puerto Rico un llargu artículu argumentativu sobre l’estáu de l’autonomía pa les "colonies" nel mundu d’aquella. Dempués d’afirmar que’l XVIII fue’l sieglu de los derechos del home y qu’el momentu actual ye’l de los derechos de les colonies, fae un repasu del incipiente autonomismu de les colonies ingleses, como Canadá o Australia, la importancia y la necesidá de lo cualo sorraya con una cita de "The Economist".

Dempués percuerre los cambios na opinión política española sobre la voluntá d’autonomía de les posesiones antillanes. Si había un añu’l partíu de Romero Robledo tildaba de "crimen contra la unidá de la patria" l’autonomía, güei’l so muérganu de prensa -apunta- ataca a los que s’ponen a la autonomía en Cuba. De la mesma manera -añade- manifiéstase n’El Nacional la facción de Cánovas, como lo faen los seguidores de Sagasta. Y afirma que pue vencese a los rebeldes de Cuba -que lleven tiempu lluchando pola independencia-, pero pa llograr la paz ha contase colos autonomistes cubanos. Y diz sobre tolos antiautonomistes d’agora o de los antiguos antiautonomistes recién convertíos a la doctrina (o necesidá) contraria: "Si ellos hubieran vivido en las Antillas, hubieran sido desde hace diez años tan autonomistas como yo".

Y, darréu, pasa de los fechos actuales a la doctrina, y sopelexa que’l sistema autonómicu fue "inventáu" cien años enantes de que los ingleses lu entamaren en Canadá, por un asturianu "ilustre", don José del Campillo y Cosío, natural d’Asturies (Alles, Peñamellera Alta, 1693-1743). Campillo, que foi Secretariu d’Estáu nos despachos de Facienda, Guerra y Indies, escribió un llibru tituláu Nuevo sistema de gobierno económico para la América, con los males y daños que le causa el que hoy tiene, de los que participa copiosamente España; y remedios universales para que la primera tenga considerables ventajas, y la segunda mayores intereses, llibru -afirma Fernández Junco- que más tarde sirvió pa que Campomanes, Floridablanca, Xovellanos y otros grandes estadistes que dieren fama al reináu de Carlos III proyectaren entamar un plan de Constitución especial pa los grandes territorios de la España n’América.

Esto son dellos de los párrafos de Campillo y Cosío que Juncos trescribe nel so artículu: "Debemos mirar la América bajo dos conceptos: el primero en cuanto pueda dar consumo á nuestros frutos y mercancías, el segundo en cuanto es una gran porción de la monarquía en q. cabe hacer grandes mejoras en la administración y en el gobierno". Y frente al tratu d’esos territorios como sometíos al dominiu de conquista, el tratu amigable: "Si, en vez de continuar más tarde aquel procedimiento para sujetar á los naturales, hubiéramos obtenido su amistad y su comercio, experimentaríamos los efectos correspondientes [...]; No se hacen cargo nuestros españoles de que el comercio, unido al trato moral y afectuoso de un país, valen más que su posesión misma y su gobierno". "Tenían por máxima que el fin de la colonia, era el beneficio de la patria á quien debe el ser; mas no habían caído en que para que fuera útil la colonia era preciso darle libertad y ensanche, quitando los embarazos y restricciones que opriman su industria, y dándole primero los medios de enriquecerse ella antes de enriquecer á su madre".

Y concluye citando al "divinu" Argüelles y el so ensiertu del artículu adicional 2 de la Constitución de 1837: "Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales", sorrayando d’esi mou la primacía del pensamientu políticu español sobre l’nglés no que cinca a la materia y la historia.

Facía asina, sobre un argumentu a favor de l’autonomía de Puertu Ricu, un exerciciu de memoria histórica honrando a España y particularmente a toos esos asturianos que fueren viendo la realidá y proponiendo soluciones pa ello.

Desgraciadamente, un añu después EE UU venía esbarrumbar cualquier proyectu d’autonomía o d’arreglu ente españoles.