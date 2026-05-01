Opinión
Impagable instante
Desde luego yo no estaba en la sala del maravilloso Teatro Ed Sullivan de New York (que el año que viene cumplirá un siglo) en la despedida del programa The Late Show del presentador y humorista Stephen Colbert, cancelado por Trump, pero casi es igual imaginarla a partir de la información del corresponsal de El País Luis Doncel. El último personaje invitado es Paul McCarthy, que en determinado momento dice que cuando era joven USA era el país del que venía la música que le gustaba, la tierra de la libertad y la democracia más grande, tras lo cual entrevistador y entrevistado quedan en silencio, roto por un gran aplauso de la audiencia que ocupa las dos plantas del auditorio. El encuentro concluye con la canción "Hello, goodbye" (de The Beatles) que ambos interpretan gozosamente. Luego Paul baja la palanca de la luz y todo queda oscuro. La elegancia siempre vencerá a la zafiedad.
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