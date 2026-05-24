Opinión
La ciencia en un tuit: Pesticidas selectivos
En 2024, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) aprobó una herramienta revolucionaria para el control de plagas. Basada en un innovador aerosol, esta tecnología reduce significativamente los efectos nocivos de los pesticidas tradicionales, conocidos por su impacto indiscriminado sobre los ecosistemas.Su funcionamiento se basa en el empleo de ARN, capaz de bloquear de forma específica la expresión de una proteína esencial en las plagas objetivo, provocando su muerte en pocos días. Este avance representa un prometedor logro en la lucha contra el escarabajo de la patata, una amenaza persistente para numerosos cultivos agrícolas. Este desarrollo continúa siendo objeto de intensas investigaciones, ya que redefine las estrategias de manejo de plagas y marca un antes y un después en la agricultura sostenible.
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