25 de mayo, identidad asturiana

El Gobierno asturiano se comprometió a promulgar una ley de identidad que se está haciendo esperar, aún no sabemos nada y la legislatura corre aunque tenemos mayoría parlamentaria. No se ha dado ningún paso salvo el plano discursivo y en simbólico, lo que no es poco, pero es insuficiente. Se necesitan avances materiales. Hace meses que IU-Convocatoria lanzó sus propuestas para el contenido de la Ley.

En primer lugar, impulso a una nueva estrategia de defensa del asturiano y del gallego-asturiano. La Ley puede provocar una oficialidad que surja desde la sociedad hacia la política ya que a la inversa el proyecto está agotado.

En este mismo sentido van las propuestas de situar a la RTPA como un instrumento principal al servicio de la promoción de nuestra identidad y la de garantizar nueva centralidad institucional para la Academia de la Llingua que tiene que contar con más medios y personal para afrontar un presente que ya está marcado por los nuevos retos, especialmente los tecnológicos.

Una propuesta central, que merece detalle, es la propuesta para la refundación del RIDEA que habrá de impulsarse con la nueva denominación de "Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias" y generar una nueva relación con la Universidad y con la Academia de la Llingua Asturiana. Desde esta Academia se estudiará con mayor dedicación tanto el presente como el pasado de Asturias, dando cabida a la pluralidad real del mundo intelectual asturiano.

La Asturias actual necesita un instituto de ciencias y letras que sea motor de estudio y de propuesta, centrado en la idiosincrasia del país, integrando pasado y presente, para contribuir a su encaje como comunidad propia, distinta y distinguible, al igual que las demás culturas y sociedades que siguen su curso histórico en el plano estatal e internacional. La visión anacrónica y falseada del pidalismo, como narrativa constitutiva de una identidad asturiana presentada como fundamento de la española, asentada en los parámetros de la Iglesia católica, de la monarquía española y del covadonguismo como interpretación interesada de la historia, debe dejarse atrás, con el fin de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias las bases de una identidad acorde con los hechos reales y basada en hitos históricos en los que el pueblo, y no únicamente unas élites, sea el protagonista evidente de la historia conformando así los elementos constitutivos de esa identidad propia y diferenciada. Con estos nuevos enfoques, esta institución se dedicará al reto de la implantación generalizada de la inteligencia artificial.

Queremos que esa ley sea valiente y fije que el 25 de mayo, con el lema "Asturias nunca vencida", día de la Comunidad, sin perjuicio del cuidado que merece el día de Covadonga arraigado en nuestra historia y ser colectivo. No obstante, es la conmemoración del paso de Asturias del Antiguo Régimen a la época actual, que supone el 25M, el símbolo laico y democrático de la modernización y de la aparición de las fuerzas populares y burguesas como impulsoras de la vida cultural, política y social de Asturies. También como hecho diferencial e identitario en el que participaron las mentes ilustradas del país y el pueblo como protagonista principal de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el levantamiento que dio forma a la Revolución Asturiana.

Esta Ley de Identidad tiene que ser consensuada con el PP, Foro y las fuerzas conservadoras pues Asturias es una identidad plural e inclusiva y las políticas estratégicas de país tienen que ser pactadas para construir nuestro futuro común. Si el gobierno, por mayoría, decide no legislar, será IU-Convocatoria quien impulse, en la medida de su fuerza parlamentaria, estas iniciativas en la Xunta Xeneral.