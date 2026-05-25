El poder de la mentira

El mayor peligro de la mentira no es que oculte la verdad, sino que la sustituya. La mentira no se presenta hoy como falsedad reconocible, sino como relato coherente, repetido hasta adquirir la textura de lo inevitable. Cuando la mentira se organiza, se difunde y se normaliza, deja de ser una excepción moral para convertirse en ecosistema.

Las redes sociales han acelerado este proceso hasta extremos inéditos. En ese ámbito, la mentira no necesita demostrarse: le basta circular. Su fuerza no proviene de la solidez de los hechos, sino de la velocidad, de la emoción, de la pertenencia. Lo verdadero deja de ser aquello que resiste el contraste con la realidad y pasa a ser aquello que confirma lo que ya creemos. Así, la mentira no impone el silencio; impone el ruido.

El daño más profundo no es la confusión momentánea, sino la erosión del juicio. Cuando todo puede ser puesto en duda y todo puede ser afirmado con la misma seguridad, el criterio se debilita. Las personas dejan de preguntarse qué es cierto y se limitan a elegir qué versión les resulta más cómoda, más útil o más tranquilizadora. No se renuncia a la verdad por cinismo, sino por agotamiento.

Un gobierno sostenido en la mentira no necesita convencer de algo falso; le basta con destruir la idea misma de verdad. En ese terreno, la manipulación prospera sin resistencia, porque ya no hay suelo firme desde el que oponerse. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, no pierde solo información: pierde libertad. Cuando la mentira no solo se consume, sino que se comparte como identidad, la verdad está muerta.