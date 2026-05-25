El pasado 20 de mayo fue el día internacional de las abejas. Se estableció este día como un procedimiento de sensibilización hacia su protección por los beneficios que supone la polinización, contribuyendo a la producción agrícola y su influencia en la mitigación del cambio climático. La ONU declaró este día por coincidir con el nacimiento de Anton Jansa, esloveno que fue maestro de apicultura en la corte de Viena y que fundamentó la apicultura moderna. Dice en uno de sus libros: "Las abejas son un tipo de mosca, trabajadora, creada por Dios para proporcionar al hombre toda la miel y la cera necesarias. Entre todos los seres de Dios, no hay ninguno que trabaje y sea tan útil para el hombre y que necesite tan poca atención para su mantenimiento como la abeja"

Mi afición por la apicultura, iniciada hace cuarenta años, hizo que llegase a tener unas doce colmenas de las que llegué a cosechar más de doscientos kilos de miel. En los últimos años la cosa se acabó. Así como se pudo sobrevivir al ataque de la varroasis, ácaro que desde los años ochenta atacó nuestras colmenas, lo que parece imposible es la lucha contra de velutina. Esta avispa, cada vez más en extensión ha diezmado las colmenas de los apicultores aficionados. El año pasado conseguí recoger tres enjambres y a pesar de mis esfuerzos por alimentarlos, el trampeo contra la avispa asiática y más intervenciones no fue posible salvarlos. A partir de julio, y sobre todo a partir de septiembre decenas de ellas merodean las colmenas capturando a las abejas que salen a laborar, lo que hace que, por instinto de conservación, no salgan limitando la cosecha melífica y haciendo bajar alarmantemente las reservas y la población. Cuando la colmena está más débil atacan su interior y acaban con toda la población. Pese a mi admiración por las abejas he desistido. Levo diez años con esta misma historia y no consigo evitar los ataques de este odioso insecto. La globalización trae cosas como varroa, velutina, covid 19 o hantavirus. Es la época que nos toca vivir. Y eso de Anton de que necesite poca atención, con la velutina, no.