El Real Madrid necesita elecciones

El Real Madrid se encamina a mejorar su salud institucional, después de que anteayer Enrique Riquelme presentara su candidatura para disputar la presidencia del club a Florentino Pérez. Si la junta valida la opción del empresario alicantino, las elecciones dejarán de ser una mera ratificación silenciosa del presidente de ACS. Tras años de hegemonía incontestada, el proceso podría convertirse por fin en una contienda real. Que esto ocurra en una institución de la magnitud del club blanco es una buena noticia para el propio Real Madrid, para el fútbol y, en un plano más amplio, para la cultura deportiva española. La competencia obliga a explicarse, a rendir cuentas y a respetar al socio. También recupera algo que nunca debió perderse, el derecho a elegir con información y no por inercia.

Florentino Pérez llega a este eventual proceso con un legado poco discutible. Bajo su presidencia, el Real Madrid ha consolidado una posición económica privilegiada, ha modernizado sus estructuras y ha protagonizado una de las etapas deportivas más exitosas de su historia reciente. Sin embargo, el desastroso último año en lo deportivo y la crisis abierta tras la controvertida rueda de prensa han erosionado parte de ese capital político y simbólico. Lo que hasta hace poco parecía un debate inexistente empieza ahora a abrirse, dando alas a la candidatura alternativa.

Aunque la propuesta de Riquelme aún sea una incógnita, una campaña seria obligará a confrontar modelos distintos de gestión, gobernanza, inversión, cantera y política de fichajes. También reabrirá la discusión sobre la propiedad, el control de los clubes y la entrada de inversión externa. Todo esto es bueno solo si la campaña es limpia, seria y sin estridencias. Si deriva en una guerra interna, desinformación o bloqueo institucional, el efecto puede ser el contrario.

En tiempos de presidencias blindadas y socios convertidos en espectadores, votar de verdad ya es una forma de salud institucional. Y nunca debería ser una excepción.