Opinión
Tregua inesperada
Un último servicio de Zapatero en favor de la paz es haber borrado de un plumazo de los titulares de la prensa de la corte madrileña noticias que nos encogían el alma. El estrecho de Ormuz, la crisis humanitaria de la Gaza arrasada, la iniciada destrucción de Líbano o la imparable guerra de Ucrania han sufrido una drástica recesión, al menos en su vertido a la opinión, desde que las andanzas de Zapatero pasaron a enseñorearse de los medios, entresacando frases del auto judicial que justifica su llamada a declarar como investigado, recargándolas con escolios propios y disparando a puerta batida, pues, mientras el afectado no declare y ofrezca, si las tiene, sus explicaciones, no hay nadie en la defensa ni bajo el larguero. Alguno opina que es un linchamiento prematuro, pero es que no aprecia su contravalor: la paz, ficticia pero paz, en tanto corazón atribulado por los males del mundo.
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