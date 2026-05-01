Asturias, ante su última gran oportunidad industrial

Asturias vuelve a pronunciar palabras que durante demasiado tiempo parecían pertenecer al pasado: industria, inversión, producción estratégica y empleo tecnológico. Y quizá esa sea la noticia económica más importante que está viviendo hoy el Principado.

Después de años marcados por cierres, reconversiones y una sensación constante de pérdida de peso económico, la región empieza a situarse otra vez en conversaciones clave sobre el futuro industrial europeo. No por nostalgia minera o siderúrgica, sino por algo mucho más relevante: la nueva transición energética necesita territorios industriales capaces de producir, transformar y abastecer Europa.

Y Asturias reúne muchas de esas condiciones. En apenas unos meses han coincidido varios movimientos económicos que dibujan un posible cambio de ciclo. La futura implantación de la fábrica de componentes solares de Sunwafe en la ZALIA, los avances de ArcelorMittal en su proceso de descarbonización en Gijón, los nuevos proyectos energéticos vinculados al bombeo hidráulico y las estrategias del Principado para atraer industria tecnológica forman parte de un mismo fenómeno: Asturias intenta reposicionarse dentro de la nueva economía industrial europea.

No es casualidad. Europa ha descubierto, quizá demasiado tarde, que depender industrialmente de Asia y energéticamente del exterior tiene consecuencias políticas y económicas muy reales. La pandemia primero y la guerra en Ucrania después cambiaron por completo las prioridades comunitarias. Hoy Bruselas habla de autonomía estratégica, de soberanía industrial y de relocalización productiva. Y en ese nuevo escenario, regiones como Asturias recuperan valor.

La comunidad mantiene ventajas competitivas que muchas veces se olvidan dentro de España: una fuerte cultura industrial, experiencia técnica acumulada durante décadas, disponibilidad energética, infraestructuras logísticas relevantes y una tradición de formación profesional muy vinculada al tejido productivo.

Por eso algunas grandes compañías vuelven a mirar hacia Asturias. El problema es que la región llega a esta nueva oportunidad en una situación demográfica y social mucho más frágil que hace veinte años. El envejecimiento poblacional avanza, el paro volvió a crecer en el inicio de 2026 y miles de jóvenes continúan marchándose porque no perciben estabilidad suficiente a medio plazo. Asturias tiene industria potencial, pero sigue perdiendo capital humano.

Ahí reside la verdadera batalla económica del Principado. Porque atraer inversiones millonarias ya no garantiza automáticamente prosperidad colectiva. España conoce bien ese riesgo. Durante años muchas regiones celebraron cifras récord de inversión mientras crecían simultáneamente la precariedad, la dificultad de acceso a la vivienda y la sensación de inseguridad económica entre las clases medias.

Asturias no puede permitirse repetir ese modelo. La gran cuestión no es únicamente cuántos millones llegan ni cuántas plantas industriales se inauguran. La pregunta importante es otra: ¿servirá esta nueva industrialización para fijar población, crear empleo estable y devolver expectativas de futuro a quienes hoy dudan si quedarse o marcharse?

La respuesta todavía no está clara. Porque la transición industrial europea también implica enormes riesgos. La descarbonización obliga a transformar sectores enteros a gran velocidad. La competencia internacional sigue siendo feroz. Y buena parte de estos proyectos dependerán de estabilidad regulatoria, costes energéticos razonables y capacidad administrativa para ejecutarse sin eternizar trámites.

Sin embargo, pese a todas las incertidumbres, Asturias vive probablemente el momento económico más decisivo de las últimas décadas. Por primera vez en mucho tiempo, el Principado no aparece únicamente como una región que intenta resistir el declive, sino como un territorio que podría desempeñar un papel relevante en el nuevo mapa industrial europeo.

Y eso cambia muchas cosas. Porque las economías también funcionan con estados de ánimo colectivos. Y Asturias llevaba demasiado tiempo acostumbrándose a pensar en pequeño.