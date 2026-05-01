Las campeonas entran en la quiniela

El Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas, que gestiona Loterías y Apuestas del Estado, por fin se ha dado cuenta de que el mejor fútbol es el de las futbolistas españolas. Campeonas del mundo y de Europa. Después de 80 años de la quiniela en España, con la participación de equipos de fútbol masculino de primera y segunda división españolas, también de partidos de otras ligas europeas, siempre de fútbol jugado por hombres, el patronato se ha dado cuenta de que las futbolistas españolas son las mejores allá donde participen. Aunque practiquen un fútbol casi desconocido para las empresas televisivas.

Ahora parece que la participación femenina será efectiva. Ya era hora que el dinero generado por la quiniela llegara a 16 equipos de la competición femenina, y no solo a los 42 de las categorías masculinas como hasta la fecha. No solamente traerá a primer plano al precioso juego que practican las jóvenes españolas sino también aportará un dinero a esos equipos femeninos que lo tienen muy escaso. Ya en anterior ocasión me ocupé del primoroso deporte que practican las jugadoras españolas ("El primoroso juego de la selección femenina"; lne.es 7/7/2025) aunque sigue siendo difícil saber qué canal de televisión y a qué hora ofrece un partido de la liga femenina o de la selección nacional.

Teniendo en cuenta que podríamos comparar el juego de estas jóvenes –aunque se dice que las comparaciones son odiosas– y sus ganancias con el de los hombres y sus sueldos, el resultado es insultante. La dos veces ganadora del balón de oro no alcanza las siete cifras mientras cobran más algunos jugadores de la segunda división masculina (la liga Hypermotion). Alexia Putellas sería la Xavi Hernández del balompié masculino, Aitana Bonmatí (la Messi española), Claudia Pino (Pinogol, la Llamine Yamal por la izquierda, cuyos chutes suelen terminar en tanto para su equipo), Atenea del Castillo (una Roberto Carlos con rubios tirabuzones) o Ana Redondo, Irene Paredes, Patri Guijarro, Ona Batlle, Mariona Caldentey y muchas más que forman los motores los punteros equipos de Europa. Y con mejores formas de comportamiento. Porque hay mucho manos teatro en la liga femenina, menos piscinazos, menos simulación de lesiones. Son más sinceras y no tratan de confundir a las árbitras.

Así que todo hace indicar que en la próxima temporada liguera los equipos de la F tendrán cuatro casillas en el boleto. Esta participación les dará derecho a recibir un dinero y se supone que éste repercutirá en los salarios de las jugadoras sin menospreciar al fútbol base, aficionado, para el que fue inventada la quiniela.

Una quiniela, que hoy día comparte popularidad con otros múltiples modelos de apuesta o de sorteo, ha tenido numerosos cambios a lo largo de su historia. Ha hecho famosos a muchos personajes que tuvieron acierto a la hora de pronosticar resultados de los partidos. Hasta se dice que en el año 1967 (no lo puedo certificar, y en este tiempo de abundancia de bulos, tómenlo como anécdota) Franco o la peña en la que participaba acertó un pleno.

Según la pequeña historia de estas apuestas, los primeros boletos constaban de siete encuentros, luego pasaron a catorce y luego a quince. Si en un principio se trataba de acertar quién ganaba el partido señalado con los signos 1 para el ganador si jugaba en su estadio, X para el empate entre los competidores y 2 si el ganador era en equipo que jugaba fuera de su campo, entre los cambios se instituyó en resultado efectivo, goles por cada competidor, en una de las casillas.

En fin, el fútbol femenino empieza a generalizarse en España porque detrás de las mencionadas, de Vicky López, de Olga Carmona, de Clara Serrajordi, de Esther González, Salma Paralluelo y otras muchas, ahora llegan las jovencísimas sub-17, toda una naciente generación donde ya destacan apellidos como Gálvez, Vizuete, Aymerich… n