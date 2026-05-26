La salud de nuestros médicos

La cifra de médicos con problemas de salud mental se ha disparado un 68% tras la irrupción de la covid hace seis años. Según el informe 2025 del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), se han alcanzado cifras históricas. En el bienio 2023-2024 se atendieron 1.933 nuevos casos de médicos, la cifra más alta desde la creación del programa en 1998. Al finalizar 2024 e iniciar 2025, el programa mantenía a 3.063 médicos en seguimiento activo. Con los datos actualizados a inicios de 2026, el PAIME ha superado la barrera de los 10.000 médicos atendidos en toda su historia. Existe una clara feminización del problema, siendo las mujeres el 74% de los médicos atendidos. Los MIR (médicos residentes) ya representan el 31% de los casos registrados. Y, en cuanto al índice de suicidios es mayor que en la población general, con un promedio del 1,3% frente al 0,8%.

Entre las principales causas destacan los conflictos en el entorno laboral, que han aumentado significativamente debido a la sobrecarga laboral y al déficit de profesionales. Además, también se incluye la falta de tiempo para la formación y la precariedad en los contratos, junto al modelo de las guardias obligatorias.

Pues estos son los antecedentes del problema. Por si no se ha dado cuenta, querido lector, nuestra tan cacareada excelente Sanidad que tenemos en España, actualmente se encuentra enferma de gravedad. Pero es una enfermedad crónica que se agrava día a día. Y hemos vuelto a padecer una semana más de huelga de médicos, porque tenemos un problema de modelo sanitario. De cómo tratamos a quienes se encargan de nuestra salud. De cómo respondemos como sociedad cuando quienes cuidan de nosotros necesitan ser cuidados.

Lo que solicitan actualmente los médicos no es sólo que les aumenten el sueldo, a pesar de ser de los más bajos de la Unión Europea. Lo que solicitan los médicos, entre otras cosas, es que les eximan de las guardias obligatorias, a pesar de que con esto cobrarán menos; pero ganarán en salud, en calidad de vida, en conciliación familiar, en ver crecer a sus hijos. Lo que solicitan es que no los exploten. Lo que solicitan los médicos es disponer de más tiempo para atender a los pacientes con el esmero que se merecen –en Atención Primaria disponen de seis minutos por paciente–, y, de paso, para poder actualizar sus conocimientos. Lo que solicitan los médicos es volver a tener un Estatuto propio para defender mejor sus intereses y los de los pacientes.

Se presumía de que nuestro sistema sanitario era robusto, con la premisa de que la resistencia del médico no tiene coste. Que el desgaste no deja huella. Craso error. Porque cuando un sistema necesita que quienes lo sostienen se quiebren para seguir funcionando, el problema ya no es laboral. Es estructural… y ético y moral.

Ya sabemos que el trabajador que no descansa, que no protesta, y que vuelve al día siguiente a su puesto, aunque esté roto, es un recurso perfecto. Como si fuera un robot. Pero el médico es humano y el sistema lo está asfixiando hasta la extenuación. Y si el sistema acaba con el médico, adiós sistema público sanitario. Se va todo al garete.

La salud mental del médico es un indicador estructural. Es el espejo más honesto de un sistema que ha decidido sostenerse a costa del desgaste físico y psicológico de quienes lo mantienen en pie. Y las nuevas generaciones de médicos rechazan un modelo que exige entrega total sin ofrecer un horizonte acorde a su formación, su esfuerzo y su responsabilidad. La Medicina no puede continuar siendo una vocación castigada. Porque si seguimos castigando a quienes nos diagnostican y tratan nuestras dolencias, un día, no muy lejano, nos encontraremos enfermos... y solos.