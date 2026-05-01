Nun ven sebe

La política consiste muchas veces, y es inevitable, en un hacer que hacemos. En ocasiones, lo que se hace es tirar p’alantre sin reparar en los obstáculos, únicamente en la propaganda.

Recientemente tenemos algunas muestras de estas actitudes en la política asturiana. Así, la idea de compensar con 72.000 euros a las familias de los muertos de Cerredo en accidente laboral abre una vía de implicaciones incalculables. ¿Solo a ellos? ¿Al minero muerto en 2022? ¿Únicamente a los mineros? ¿Por qué no a los demás fallecidos en accidentes laborales, en el pasado o en el futuro? Si muriesen en "accidente laboral" algunos miembros de las fuerzas del orden, ¿también?

Como se advierte, y como han avisado algunos juristas, la propuesta, sobre de dudoso encaje legal, no se sabe a dónde llega. En todo caso, se realiza para escapar del problema del desgraciado accidente y de las responsabilidades que hubiere: tirar p’alantre ensin ver sebe.

El proyecto de elaborar una ley de participación ciudadana –remedo de otras ajenas– es también un correr por no estar quieto. La exigencia de 6.000 firmas para presentar iniciativas hará que sean los activistas habituales los que puedan participar. Pero, además, la ley es una confesión de la incapacidad de la Administración, los partidos y los sindicatos de conocer la realidad: un fracaso confeso. Lo que necesita el ciudadano de la Administración es prontitud y eficacia.

El Ayuntamiento de Xixón tramita una ley de Bienestar Animal. Entre otras cosas, propone multas de 700 euros por dejar al perro solo en casa más de 24 horas. ¿Se creará una policía de vecinos denunciantes? ¿Vigilarán los municipales? ¿Podrá el propio animal denunciar?

Por cierto, me gustaría saber qué significa el que "el PP señala la asturianía" como uno de sus "tres ejes clave hasta 2027". Debajo de "asturianía" puede haber muchas cosas o ninguna. ¿Cuántas y cuáles en concreto? Hablar por no callar.