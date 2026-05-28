El camino hacia el infierno está flanqueado por diablos cojuelos

Leemos en LA NUEVA ESPAÑA del 25 de mayo un artículo de don Ovidio Zapico en el que exige, en nombre de IU-Convocatoria, una ley de identidad asturiana.

Según él, ella debe imponer:

1) Una estrategia de defensa del asturiano y del gallego-asturiano para provocar una oficialidad que surja desde la sociedad hacia la política ya que en el marco del Estatuto de Autonomía es imposible promover nuestra identidad.

2) La utilización de todos los medios públicos para promover, difundir y educar en los paradigmas que la mayoría progresista sostiene. Por eso la RTPA será el instrumento para modelar la nueva alma asturiana. Por eso la Academia de la Llingua (tras dotarla con más medios y personal) será el núcleo institucional para hacer amanecer al humano nuevo. Por eso se refundará al RIDEA, bajo el nombre de "Academia de la Cultura y las Ciencias de Asturias" que se armonizará con la Universidad y con la Academia de la Llingua Asturiana para abrir a Asturias a la pluralidad.

3) Un encaje de Asturias como una comunidad propia que siga su curso histórico, tras eliminar la visión, según él anacrónica, de una Asturias fundamento y después parte de la nación española apoyada en la religión católica, para fundamentarla en una nueva identidad, según él, acorde con los hechos reales, en la que el pueblo sea el protagonista.

Para contribuir al, pensamiento, único se abordará al reto de la implantación generalizada de la inteligencia artificial.

4) Cambiar el día de la Comunidad al 25 de mayo, con el lema "Asturias nunca vencida", en detrimento al día de Covadonga cuyo arraigo popular respeta pero que subordina a la aparición de las fuerzas populares y burguesas como impulsoras de la vida de Asturias.

Continúa con una petición a las fuerzas conservadoras que se integren en su visión, plural e inclusiva. Termina con una amenaza pues dice que, si el gobierno decida no legislar, será IU-Convocatoria quien impulse, estas iniciativas en la "Xunta Xeneral".

La propuesta de don Ovidio es, como siempre clara e internamente coherente y a su vez encaja perfectamente con sus iniciativas, sobre sanidad, educación, industria, comercio, energía y relaciones humanas;

Hoy culmina lo anterior al proponer enterrar a la batalla de Covadonga y a toda la historia posterior para hacer nacer a la Asturias (lo que es sorprendente para todos los que estudiamos como se generó la guerra contra Napoleón desde unas bases profundamente imbricadas en la Constitución Histórica de España) de la Revolución Francesa para así crear un país sin iniciativa y obediente donde lo no prohibido sea obligatorio.

Subjetivamente nosotros no estamos de acuerdo, pero si la mayoría la promulga, la ley mientras sea vigente, debe ser obedecida.

Dicho esto, recordamos que Jovellanos fue quien definió la característica de la primera bandera del Principado, para la que él propuso que el fondo fuera tanto de color rojo como azul, aunque éste último acabó siendo el más reconocido y ahora usado. Y que también él sugirió adoptar la insignia que fue utilizada por los reyes astures de antaño: la Cruz de la Victoria furiosa que propuso como lema con estas bellas palabras: "Con este signo se protege al piadoso, con este signo se vence al enemigo".

Por otra parte, es indudable que Asturias debe salir de la parálisis y andar hacia nuevos horizontes, pero discrepamos de que haya nacido hace 218 años fue mucho antes. Sin remontarnos a épocas anteriores recordamos al inicio de la Reconquista y del Reino de Asturias (que conmemoramos el 8 de septiembre) marcan el inicio de un destino del cual siempre fuimos dueños. Por ello vemos negativo romper la armonía de Asturias por crear una controversia sobre que día debe celebrarse nuestro día, quizá porque el actual se une a la Santina, lo que a algunos no les gusta,

En nuestra opinión ese, al igual que otros identitarios similares, no es el problema más importante que tiene Asturias.

Debemos romper este círculo vicioso de chatarra para dejar de ser siervos tras recuperar la soberanía del Pueblo ya que nuestra decadencia no se deriva de no saber cuál es el día de nuestra fiesta, sino de que Asturias es "propiedad" de una minoría que utiliza su posición dentro de ella para su propio beneficio:

Por ello lo que necesitamos es una Asturias cimentada en la educación, la moral, la justicia y el equilibrio social, en la que se concilien el beneficio individual con el bienestar colectivo, fundamentados ambos en la ética. En ella la vida de las personas se construirá en un clima de libertad económica, innovación, competitividad y apertura al mundo.

Y ello exige que todos nos sublimemos por encima y más allá de nuestras ideologías, para poner voluntad y trabajo en equipo, ya que Asturias está en una situación en la que debe pasar desde una economía obsoleta a otra fundamentada en la inteligencia, lo que implica formación, investigación e innovación.

Para poder llegar a ella hace años que necesitamos un gobierno de "Gran Coalición" o de "Salvación Asturiana". Pese a ello nadie (ni gobierno, ni oposiciones) ha movido un solo dedo para pactar ni siquiera unos acuerdos básicos, Nadie ha planteado ideas, ni se ha movido un milímetro de su posición para conseguir soluciones de consenso que generen el cambio de rumbo a través de la estrategia necesaria para pasar desde un sistema tibetano (estático y cerrado al mundo) a uno abierto, libre y competitivo, cuyo horizonte sea el mundo:

Por otra parte muchos de los líderes de nuestra sociedad civil (grandes empresarios y élites intelectuales) no se comportan como personas integradas en su sociedad para que funcione la gran empresa de todos, sino que consideran a Asturias una propiedad a exprimir en su propio beneficio.

Por último, los ciudadanos vulgares tampoco hacemos nada pues actuamos como vasallos del respectivo señor al que servimos a cambio de sobrevivir.

Por eso los jóvenes preparados, valientes y con iniciativa se marchan a buscar oxígeno.

Por eso hemos llegado al asturiano actual que se mantiene impávido ante sucesivas tomaduras de pelo.

La consecuencia es la Asturias que tenemos, una cerrada y estática que esteriliza la competitividad y no genera riqueza alguna.

Una sometida al poder del "Complejo sindical-político-industrial auxiliar" que, desde hace años, hace toda clase de cambios aparentes para que nada cambie, en la cual, recíprocamente, los indispensables, no se abordan: el primero: tener un concepto del territorio pues Asturias no puede ser un hormiguero rodeado de desierto.

No nos vamos a explayar en detalles, pero si a recordar lo que escribió Jovellanos acerca las causas morales que lastraban el desarrollo de Asturias y preguntarme preguntarnos después: ¿hemos dejado de ser endogámicos, egoístas, vocalistas, retrógrados. envidiosos, indolentes, prepotentes. serviles e ignorantes enemigos de la innovación?

Por ello, ante determinadas proclamas hay que decir "no". Y después avanzar hacia el futuro, para lo cual tenemos que pasar, desde un sistema cerrado a uno abierto. Ello implica, reiteramos, implantar la libertad económica, la competencia y la competitividad. Dicho de otra manera, para que nuestra economía funcione debemos fundamentarnos en la instrucción, la formación, el emprendimiento, la innovación, el conocimiento, la investigación, la cooperación público-privada, la libre competencia y el vender en el mundo la gran calidad de vida que tiene nuestro territorio y la bondad de nuestros productos.

¡Políticos: olvidad estos juegos con flores negras e iniciad la singladura hacia la nueva frontera! Por eso vincúlenos a Gaspar de Jovellanos, que proyectó nuestra bandera. Les pedimos que olviden las discusiones sobre el sexo de los ángeles, que declaren al 25 de mayo día de la nueva frontera y que empiecen a caminar hacia ella.