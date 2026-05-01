Humanizar la máquina

Desde la investigación en interfaces autónomas y teleoperación avanzada, CTIC Centro Tecnológico trabaja para que la innovación tecnológica no solo gane en eficiencia y precisión, sino también en cercanía, empatía y conexión humana

En las infraestructuras de CTIC Centro Tecnológico solemos medir el éxito en milisegundos de latencia y en precisión de maniobra. Al investigar interfaces –entendidas como el punto de contacto entre la persona y la máquina– para el control de drones terrestres, uno acaba acostumbrándose a ver el mundo a través de sensores y datos. Sin embargo, detrás de la eficiencia técnica de la teleoperación autónoma late una pregunta que no se resuelve con código: ¿qué ocurre con la humanidad cuando la medimos a través de una máquina?

La tecnología nos ha permitido proyectar nuestra voluntad a kilómetros de distancia con una fidelidad asombrosa. Podemos mover brazos robóticos o desplazar vehículos en entornos hostiles con la naturalidad con la que movemos nuestra propia mano. Pero en esta carrera hacia la autonomía hemos creado una paradoja: hemos perfeccionado el "hacer", pero hemos descuidado el "estar".

Las interfaces actuales son prodigios de la ingeniería funcional, pero a menudo resultan ser desiertos emocionales. Esto no solo ocurre en la robótica avanzada, sino también en nuestra vida diaria. Pensemos en las Inteligencias Artificiales y los asistentes virtuales que ya pueblan nuestros teléfonos y pantallas. Son capaces de procesar lenguaje natural y de generar rostros increíblemente realistas, pero carecen de esa "cercanía analógica" que nos define como especie. Un avatar generado por ordenador puede simular una sonrisa o replicar un tono de voz amable, pero es incapaz de proyectar la intención, el titubeo o la compasión genuina que un ser humano transmite incluso de forma inconsciente. Esa falta de empatía real convierte a la tecnología en un espejo frío: nos devuelve información muy útil, pero no nos reconoce como iguales. Nos asiste, pero no nos acompaña.

El reto para quienes diseñamos el futuro desde los centros tecnológicos no es simplemente lograr que un robot esquive un obstáculo o realice una tarea sin fallos. Eso es solo el trámite técnico. El verdadero desafío es evitar que la autonomía se convierta en un sinónimo de aislamiento. Si las interfaces del mañana no son capaces de trasladar la calidez y el matiz humano, estaremos construyendo un mundo extremadamente eficiente, pero profundamente huérfano de sensibilidad.

No basta con que la máquina sea inteligente; debe dejar de ser un muro de cristal entre nosotros. Al final, la calidad de una innovación tecnológica no debería medirse solo por el tiempo o el esfuerzo que nos ahorra, sino por cuánta humanidad nos permite conservar en el proceso. En CTIC trabajamos precisamente en esa dirección: trascender la métrica fría para desarrollar interfaces que integren intención y afabilidad, convirtiendo el canal digital en un puente que amplifique, y no sustituya, nuestra capacidad de conectar y sin olvidar jamás que el valor más grande de la tecnología son las personas: quienes la desarrollan y quienes la usan. n