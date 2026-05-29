Opinión
No era tan sencillo
Imaginemos a un recién llegado al mundo de la bolsa. Alguien ingenuo que invierte en una acción y esta, al poco tiempo, le da un beneficio del 10%. Animado, compra otra que está en tendencia alcista y en dos semanas obtiene una plusvalía del 14%. ¿Será tan fácil esto?, se pregunta. Y el mercado, caprichoso, se pone de su parte, porque su tercera inversión, futuros del oro, sube un 20%. Esta persona pensará que ha hecho el tonto no invirtiendo antes en el mercado de valores, con lo sencillo que es.
Creo que algo similar le ha ocurrido a Zapatero. Después de 12 años en el Gobierno, debió de sentir que su patrimonio era demasiado modesto para un expresidente. Así que compró –metafóricamente hablando– su primera acción, es decir, hizo su primera gestión de dudosa legalidad. No encontró el menor obstáculo, y su patrimonio y el de su familia se fueron incrementando notablemente. ¿Quién iba a impedírselo cuando, según la UDEF, testaferros, operadores, empresarios, políticos, una fiscal amiga, etc. estaban a su servicio en una red de tráfico de influencias en la que él, recordemos, siempre según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ejercía la supervisión estratégica y un liderazgo no visible en la trama? Además, contaba —aún hoy— con el apoyo del Gobierno de Sánchez, medios afines, militantes acríticos...
He leído que alguien de su entorno le aconsejó: "Para ya, José Luis". ¿Pero quién para cuando la bolsa rinde máximos día tras día? Y así las cosas, dicen que la trama completa de Zapatero implica por ahora a 33 empresas y a 30 personas, incluidas sus dos hijas. Zapatero tendrá que declarar el 2 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso. Deberá responder –si puede– a muchas preguntas. Si son ciertos los cargos de los que se les acusa, ZP y sus socios habrán aprendido ya que delinquir con éxito es sencillo... hasta que deja de serlo. n
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