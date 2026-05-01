Opinión
La asturianada para voz y piano
En torno al Premiu d’Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga"
Joaquín Pixán es tenor
La tonada asturiana suele asociarse tradicionalmente al canto a voz sola o acompañada de gaita. Sin embargo, dentro de la propia historia musical asturiana existe también otra línea artística menos habitual pero de gran interés: la canción para voz y piano.
Esa tradición encuentra uno de sus precedentes más significativos en la colaboración entre Baldomero Fernández y Obdulia Álvarez "La Busdonga", una experiencia musical singular que unió la fuerza expresiva del canto popular con una elaboración pianística de gran sensibilidad y calidad artística.
Lejos de representar una ruptura con la tradición, aquella experiencia abrió una vía mmusical plenamente integrada en la evolución natural de la canción asturiana. Baldomero Fernández, músico de sólida formación y figura fundamental de nuestra historia musical, supo trasladar elementos del patrimonio oral asturiano a un lenguaje musical más elaborado sin perder autenticidad.
Salvando las diferencias históricas y estilísticas, aquella experiencia puede recordar, en cierto modo, otras iniciativas desarrolladas en torno al canto popular en distintos lugares de España, como la colaboración entre Federico García Lorca y La Argentinita en el ámbito andaluz.
Especial importancia tiene en este sentido su Cancionero de canciones asturianas para voz y piano, donde quedó recogido un amplio repertorio concebido para este formato. Entre sus piezas figura Caminito de Avilés, interpretada y grabada en su momento por La Busdonga y el propio Baldomero Fernández.
La tradición musical popular nunca permanece inmóvil. Evoluciona, incorpora nuevas sensibilidades y acaba integrando distintas formas expresivas nacidas del talento creativo de cada época. También la asturianada ha vivido históricamente ese proceso natural de continuidad y transformación.
Por ello, quizá resultaría enriquecedor que el Premiu d’Asturianada Obdulia Álvarez "La Busdonga", convocado por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, pudiera contemplar en el futuro algún espacio dedicado a la canción asturiana para voz y piano, reconociendo así una línea artística con precedentes históricos claros dentro de nuestro patrimonio musical.
No se trataría de sustituir ni cuestionar las formas tradicionales de interpretación, sino de ampliar y visibilizar la riqueza y diversidad de una tradición musical viva, abierta todavía a nuevas formas de expresión.
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