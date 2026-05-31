La ciencia en un tuit: Inteligencia artificial en el móvil

Un usuario pregunta a su móvil: "Siri, ¿qué tiempo hará hoy?". En apenas unos segundos, el asistente virtual responde gracias a sofisticados sistemas de inteligencia artificial capaces de reconocer la voz y procesar información de forma automática. Hasta hace poco, muchas de estas funciones dependían de grandes servidores en la nube que intercambiaban datos continuamente con el teléfono móvil. Sin embargo, este proceso supone un elevado consumo energético y puede afectar tanto a la velocidad de respuesta como a la privacidad de los usuarios. En la actualidad, una nueva generación de microchips de tamaño reducido incorpora una gran capacidad de cálculo directamente en los dispositivos móviles. Gracias a ello, la inteligencia artificial puede ejecutarse en el propio teléfono, mejorando la rapidez, la eficiencia energética y la protección de los datos personales.