Javier Fernández, profesor de surf que participó en el rescate de varias personas en Salinas el día que desapareció Iyán Fariña: "Es necesario dedicar más esfuerzo a enseñar cómo disfrutar del mar con seguridad"

Me llamo Javi, soy profesor de surf en la playa de Salinas. No escribo esto para señalar a nadie ni para buscar culpables. Lo escribo porque el día que desapareció el joven Iyán en el mar yo estuve allí, y participé en el rescate de varias personas que estaban en serias dificultades para salir del agua.

Aquella tarde el mar estaba muy complicado. Los que pasamos muchas horas en el agua nos dimos cuenta de que había peligro y de que era cuestión de tiempo que ocurriera algo. Pero mucha gente que entra al mar no sabe reconocer esas señales, ni los riesgos que pueden esconder.

Después de vivir algo así, me surge una pregunta: ¿por qué en la educación primaria o secundaria recibimos formación sobre seguridad vial, incendios o incluso primeros auxilios, pero casi nunca nos enseñan nada sobre seguridad en el mar?

España tiene miles de kilómetros de costa y millones de personas disfrutan de las playas cada año. Aun así, mucha gente no sabe qué es una corriente de resaca, casi nadie es capaz de identificar una zona peligrosa y pocos saben qué hacer si la corriente los arrastra mar adentro. Sin embargo, son estos conocimientos básicos los que pueden marcar la diferencia entre pasar un mal rato o que ocurra una tragedia.

Creo que sería una buena idea que en los colegios e institutos, especialmente en las zonas costeras, se impartieran formaciones sobre seguridad en el mar. Igual que aprendemos normas básicas para circular por la carretera, podríamos aprender a entender un poco mejor el entorno en el que nos bañamos.

También creo que habría que hacer más trabajo de prevención. Carteles más claros en las playas, campañas informativas en verano para concienciar a los bañistas. Por ejemplo, cuando hay mucho oleaje la gente tiende a entrar al agua por la zona en la que no hay olas, que es justo donde se concentran las corrientes: una verdadera trampa. Una playa que parece tranquila puede ser muy peligrosa en determinadas condiciones.

El mar nos da muchísimo y forma parte de la vida de muchas personas en Asturias. Precisamente por eso creo que es necesario dedicar más esfuerzo a enseñar cómo disfrutarlo con seguridad.

Los accidentes no siempre se pueden evitar, pero si informamos a las personas y con ello les damos herramientas que las ayuden a evaluar la situación del mar y tomar la decisión correcta, habrá valido la pena.