Opinión
A quién le importa la industria de defensa en Asturias
Una oportunidad histórica para atraer proyectos de alta tecnología se enfría sin que la región alce la voz para defender sus intereses y con otras comunidades tomando la delantera
Asturias conoce demasiado bien el ruido de los trenes que pasan de largo. Lo escuchó tras cada reconversión, tras cada promesa de alternativa a un modelo económico caduco, tras cada gran proyecto incumplido que puso los ojos en sus capacidades. Ahora la región dirime con el sector de defensa si consolida un polo de alto valor añadido o vuelve a ver cómo se evapora otra oportunidad.
Con Europa acelerando el rearme por necesidades del nuevo orden mundial –y conflictos bélicos que resurgen y parece que nunca se apagan– y con España a su rebufo reordenando presupuestos prorrogados para dedicar a defensa partidas milmillonarias, Asturias estaba bien posicionada para consolidar cinco centros productivos en un sector llamado a crecer de manera inmediata. Un año después el salto de escala parece complicarse. La región no partía, ni parte, de cero. Dos siglos de fábricas de armas la colocan en situación de ventaja, con un tejido variado de medio centenar de sociedades. Ese ecosistema no solo proporciona 2.500 empleos: moderniza el metal, eleva el listón de la innovación y abre puertas a las exportaciones.
El tablero ha cambiado. Los interlocutores de Indra, multinacional en torno a la cual pretende articularse el campeón nacional de la industria militar, que habían apostado por crecer aquí han sido descabalgados. Quien ocupa su lugar enfoca otra estrategia, más orientada hacia Cataluña. Santa Bárbara, factoría histórica arraigada en Trubia, sigue a la espera de que alguien la requiera para algo en el despliegue de este gran conglomerado que precisa ganar capacidad de manera rápida. Y algunos planes de expansión chocan con obstáculos en la búsqueda de terrenos.
Nadie determina qué conviene más
La gran empresa se mueve y modifica la hoja de ruta según las circunstancias. El puerto avilesino aspira para su expansión al mismo suelo de las antiguas baterías de Arcelor en el que pusieron sus ojos las compañías de defensa para una nueva fábrica. Y tan legítimo resulta que Duro no regale sus activos, el taller de Barros para otra planta armamentística, como que un postor se niegue a adquirirlos a cualquier precio. Una ingeniería rescatada, recuérdese, con dinero público, el de los asturianos por partida doble, y con un futuro muy condicionado.
Seguramente todas esas pugnas pueden respaldarse desde las dos partes con argumentos atendibles. Lo sorprendente es que nadie determine con claridad qué conviene más a la región, ponga orden, construya una estrategia y actúe en consecuencia. Al Principado le resulta siempre difícil alinear sensibilidades. La política existe para jerarquizar intereses públicos, no para contemplar cómo se neutralizan en discusiones domésticas. La discreción y la prudencia camuflan con demasiada frecuencia el quietismo y la indiferencia.
A Asturias le conviene poner en valor su experiencia, capital humano, talento y riqueza metalmecánica para venderse con claridad y ocupar, sean quienes sean los actores, un lugar relevante en la nueva geografía de la defensa. Otras comunidades, como Castilla y León y Cataluña, también el País Vasco, juegan sus cartas con determinación. Al Gobierno regional le faltan esos mismos reflejos para asumir el liderazgo en la batalla. Algunas personas y entidades vienen actuando por su cuenta con vista y acierto. Pero, más allá de gestiones voluntaristas y dispersas, se echa en falta un proyecto de región definido y competitivo en torno al que articularse.
"La industria de defensa ha venido para quedarse y debe tener un pilar fundamental en Asturias", afirmó rotunda hace tan solo cuatro meses en Oviedo la ministra del ramo, Margarita Robles. La región reúne condiciones frente a otros territorios pero el tiempo apremia. Sería imperdonable quedarse atrás en audacia a la hora de jugar sus bazas y resolución para asumir ese papel primordial.
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