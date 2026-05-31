Opinión
Una nueva oportunidad
Carlos Valle es alcalde de Cudillero por el PSOE
Hablar de la tasa turística desde la gestión integral de uno de los núcleos más visitados de Asturias, Cudillero, es hablar de una nueva oportunidad para el avance de nuestro territorio como destino.
Lo cierto es que en otros foros nacionales en los que tengo la suerte de participar la propuesta de muchos alcaldes y alcaldesas de diferentes colores políticos sobre la necesidad de tener mecanismos de colaboración económica del visitante con los que garantizar que los servicios públicos prestados no se vean mermados por falta de recursos ha estado siempre sobre la mesa.
El gobierno de Asturias, en la elaboración de la ley de estancias turísticas, ha sido sin lugar a dudas sensato y muy prudente con el contenido de la misma; respetuoso con la postura y necesidad de cada ayuntamiento y, lo más importante, colaborador ofreciendo sus servicios tributarios a través de los que revertir a nuestros municipios cantidades económicas que atiendan líneas de actuación eficaces para crecer en servicios, en infraestructuras, para especializarnos y modernizarnos como el destino de calidad que somos.
La mayor parte de las comunidades ya miran a Asturias como un buen ejemplo para canalizar esta tasa que engloba la esencia del turismo respetuoso que queremos aquí. Autonomías como Galicia, Cataluña o Islas Baleares ya llevan años haciéndolo.
¿Por qué nos cuesta tanto apostar por cambios que protegen y apuestan por lo nuestro y nos cuesta tan poco hacerlo cuando salimos fuera ? Y dejo otra pregunta en el aire: ¿cómo afectaría a las empresas de turismo de nuestros municipios que los ayuntamientos ofreciésemos, por ejemplo, un mal servicio de recogida de basuras por falta de recursos ?
No olvidemos que a día de hoy el gasto que supone el turismo sale únicamente de los impuestos de nuestros vecinos y nuestras vecinas y yo, personalmente, me niego a que sea así.
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