Días atrás reaparecieron "The Rolling Stones". Siempre aparecen. Lo hicieron en un escenario neoyoquino muy suyo, en Brooklyn. Ya en su día aparecieron por sorpresa en un evento debajo del puente, el de Brooklyn, claro. Esta vez tenían un par de canciones de adelanto, "In The Stars" y "Rough and Twisted", de su nuevo álbum, "Foreign Tongues". Son dos canciones stonianas. Tal afirmación es de perogrullo, pero tiene su peso: son reconocibles en la nota uno, se identifica enseguida el sonido Stones. Con un "miniguitarrazo" cualquier canción de cualquier época de la banda, y ya son muchas décadas (acercándose cada vez más al tiempo de reinado de la Reina Isabel II), se identifica al instante. Parecen iguales. Pero nada más lejos. Lo que viene con "Foreign Tongues" es, a decir de su relato, uno de esos viajes por su tipo de historias musicales. Una mezcla que hacen perfectamente; que ya hicieron en otras piezas de antaño, recientes y, por lo visto, mantienen ahora. En eso de combinar variantes musicales nadie les gana la partida. Mick Jagger lo repetía una vez más en un programa de TV de Estados Unidos donde habló del álbum. Les va el rock, el blues, el country, el pop sin más y hasta el dance. En todas las corrientes, o en sus fusiones, han logrado éxitos de primera fila que aguantan el paso del tiempo.

Los "Rolling Stones" detienen el tiempo

Esas dos canciones salieron a calentar motores a la espera de "Foreign Tongues", que se publica el 10 de julio. Pocos días después, el 26 de ese mes, Mick Jagger cumplirá 83 años. Y aquí, en esto de la edad, hay que parar, reflexionar y echar la vista atrás.

Las cosas de la edad

Siempre han tenido algunas críticas, tanto de sus militantes como de los "externos" de la red Stones . En los sesenta aquello de: "¿Casaría usted a su hija con un Rolling Stones?". Más adelante se les dio leña por venderse al pop modosito en ciertas épocas de finales de los setenta y algunos años de los ochenta, también señalados por haber pasado por la música disco. Cuando eran jovenzuelos horrorizaban a la conservadora sociedad inglesa. Eran un peligro. Cuando iban cumpliendo años se les señalaba por seguir en la escena. Por carrozas (palabro de la época). Sin embargo, todo tuvo un efecto rebote a su favor: Cuantos más años cumplieron se les fue respetando desde todos los sectores. Era cuando empezaban gira con los cincuenta y sesenta años de edad a la espalda. Prensa, radios y programas de TV bajaron el tono y se les recibía con fina ironía: "ya vuelven los muchachos", complicidad con su edad. Un poco más adelante ya eran los muy venerables señores del rock.

Es decir; fueron pioneros en portar esa bandera de ir envejeciendo en escena, que ahora ya no está mal (o tan mal) visto. De hecho en otras corrientes musicales son admirados los mayores. Pero el rock se suponía que era una locura para jóvenes. Ya no. Seguramente porque aquellos seguidores de entonces ya no son jóvenes y ayudaron a que las generaciones pujantes se metieran en el lío rock. Con los "Stones" ahí siguen en vivo, y en algunos casos con discos recientes, Springsteen, McCartney, Clapton y, cómo no, Dylan, que nunca paró con su gira interminable; súmese un largo etcétera de glorias pasadas que resisten en el presente. Todos cumplieron años y todos emocionan cuando aparecen en los escenarios. Ya nadie se acuerda de la edad.

La "gran" pregunta

Los "Stones" tienen además la peculiaridad de que durante mucho tiempo se les preguntaba si era su última gira. Recuerdo que, en fechas previas a su llegada a Gijón, también en julio (1995), ofrecieron una rueda de prensa en Estocolmo; y una periodista tuvo la ocurrencia de hacer la célebre, que nunca celebrada, pregunta. Se lo tomaron a cachondeo hasta el punto de que Mick Jagger le lanzó una camiseta de regalo. Más de uno lamentó no hacer la pregunta. Al fin y al cabo Mick Jagger te regalaba una camiseta.

Ahora cambiaron las tornas y lo que se pregunta todo el mundo es si saldrán de gira. La anterior, coincidiendo con el disco "Hackney Diamonds", tuvo que parar por la artritis que sacude las manos de Keith Richards. Ahora se les espera por si en julio desvelan algo para este o el próximo año. Pero se les espera. Les esperan unas cuantas generaciones. No en vano coinciden con los fenómenos de cada momento, léase, Taylor Swift, Cyrus, Lady Gaga, más los grandes raperos y la generación reguetón. Y, claro, Bad Bunny o Rosalía. Y los que se me quedan en el tintero.

Según contaba Jagger en el citado programa de TV, grabar el disco fue una diversión. Disco que, como algunos otros, está llenos de colaboraciones ilustres. En esta ocasión con un "fichaje" cuyo estilo en principio no encaja en el mundo Stones, pero en realidad todo encaja en un grupo que lleva más de sesenta años asaltando los escenarios. Así pues entra Robert Smith ("The Cure"). Por lo visto, y según el relato de Mick Jagger, se toparon por el estudio, se dijeron que nunca habían coincido y la cosa terminó en que la voz de los "Stones" lo invitó a poner su voz en este disco. Y ahí está Robert Smitih. También vuelve a estar Paul McCartney, entre otros. En el anterior, por citar artistas que uno no imagina a lado de los Stones, está Lady Gaga, que hace un maravilloso intercambio vocal con Jagger en "Sweet Sounds of Heaven". Por cierto, "Foreign Tongues" también contiene un guiño a Charlie Watts. Al fallecido batería lo tienen muy presente. En su último paso por España, en el concierto del Metropolitano en 2022, se comenzó con un gran homenaje a Charlie Watts, que siempre fue la paradoja del grupo por su serenidad.

En fin, que esta banda, que es santo y seña musical y acompañante de varias generaciones, sigue consiguiendo que vuelen mariposas por el estómago cada vez que van a empezar un concierto. Tanto que cambió la formulación de la pregunta, transformada ahora en: ¿harán gira "The Rolling Stones"? De momento nadie tiene interés en que sea su último tour.

Nada más que decir, salvo que se plateen otorgarles el Premio "Princesa de Asturias". ¿Se los imaginan en el escenario del teatro Campoamor? Pues claro.