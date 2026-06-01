Opinión
La verdadera función de una oferta
No creo que Feijoo tenga expectativa alguna de que prospere su oferta al PNV y Junts para armar una moción de censura contra Sánchez que de paso a un gobierno de gestión electoral. Los objetivos han de ser otros: por un lado mostrar alguna actividad institucional para derrocar a su contrincante, más allá del efectismo del golpe marrullero y del siniestro juego subterráneo de "el que pueda que haga"; por otro, abrir la partida al único centro político que desde hace mucho existe en España, el de los nacionalismos. Esa es una partida seria, que en el pasado ha permitido completar una mayoría tanto al PSOE de González (1993) como al PP de Aznar (1996), sin necesidad de entrar en el gobierno. Pero es una partida a jugar, en su caso, después de unas elecciones, para minimizar los costes electorales de parte y parte. Mostrar ahora ese comodín es solo un recordatorio de que está en la baraja.
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