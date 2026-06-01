Un nuevo capítulo de Parando en Villalpando: Jose desconectose

–¿Viste el WhatsApp o nun lo viste?

–Lu vi, lu vi.

-¡Ah! O sea, que me dejaste en visto.

–No, jefe. Dejelu en "mañana será otru día".

-Qué falta de profesionalidá. Lo mínimo ye contestar, Jose.

–¿Pero qué quier que-y diga?

–Nun sé, "toi liau, lu miro depués"...

–Ahí yá entramos en conversación. Eso ye abrir una puerta…

–Yo, Jose, siempre respondo cuando m’escriben.

–Porque usté ye jefe.

–¿Y qué?

–Los jefes tenéis una enfermedá bien rara: pensáis que ye lunes los siete díes de la selmana.

–¡Taba agobiáu, Jose!

–Si usté ta agobiáu y me pasa l’agobiu a mi, el estrés va faciendo cadena y acabamos jodiendo el fin de selmana a media Asturies.

–Ponte en mi lugar, Josín.

–Home, jefe, si yo tuviera la so nómina…

–El tresportista llamando, el proveedor missing, yo solu en casa, sin saber qué facer…

–¿Y al final qué fizo?

–Llamé a Manolo.

–¿Y Manolo qué fizo?

–Nada.

–¿Entós?

–Pero cogióme’l teléfono y escuchóme renegar venti minutos.

–¿Ves? Usté nun necesitaba un empleáu. ¡Necesitaba terapia!

–Pero lo del proveedor, Jose, ye cosa tuya, tu lleves esi tema.

–Yo llevo esi tema de lunes a vienres. El sábadu llevo’l tema de sobrevivir a la mi familia. Y tomar unos culetes a partir del vienres a les siete.

–Nun te costaba nada responder.

–Tampoco-y costaba nada a usté nun escribir.

–Home, si toos desconectáis…

–Pos igual el lunes llegamos sin cara de difuntos.

–Antes, Jose, la gente taba disponible.

–Antes, jefe, la gente fumaba nel Alsa. Agora yá se fastidió.

–Pero si hai una urgencia…

–Si esplota algo, llámesme. Si sale fumu, llámesme. Si un cliente amenaza con venir equí a matanos, llámesme. Pero pa tocame los co…

–El cliente taba nerviosu.

–Y yo, nun te fastidia...

–¿Tu? ¿Por qué?

–Porque taba nuna terraza con unes botelles de sidra y vi apaecer el so nome nel móvil. Un sábadu a les 18:43h…

–El trabayu nun entiende d’horarios.

–La mi ansiedá sí, jefe. Y tien oficina de 9 a 18h.

–¡Coime, pero un sábadu de tarde, Jose…!

–¿Y si toi faciendo el amor?

–Una cosa ye la desconexón digital y otra la ciencia ficción. ¡Qué puta manía de desconectar!

–Llámase "fin de semana", jefe. Un inventu de la humanidá pa nun estrangular a los compañeros de curro.

–¡Home, si toos ficieren lo mesmo…!

–Viviríamos mejor, yá y-lo digo yo.

www.maxirodriguez.net