SOS Suroccidente

"La geografía no es un hecho determinista pero se impone la necesidad de aglutinar ingentes esfuerzos tecnológicos y financieros para ser superada. En realidad la geografía es el prefacio de la historia de cualquier territorio" Robert D. Kaplan, 2012

EL ORIGEN

Durante el ultimo trimestre de 2015 y con la ayuda indispensable de Jesús Agudín, amigo, y director entonces, de la Caja Rural de Asturias en Cangas del Narcea, preparé una ficha-tipo destinada a la realización de una encuesta a ganaderos pertenecientes a la extensa área rural denominada Partido de Sierra, una agrupación de 12 parroquias con una superficie de 17.835 hectáreas. Posteriormente, el ámbito territorial se amplió a la totalidad del municipio cangués hasta completar un total de 84 encuestas –en torno a un 10% del censo total de explotaciones ganaderas vivas–, con el objetivo de completar el conocimiento de su tipología, su heterogeneidad, y disponer de información sobre diversos parámetros. –número de cabezas, número de hectáreas, accesibilidad y crono desde la villa, nivel de mecanización, raza predominante, etc. – , así como información cualitativa sobre aspectos relacionados con la organización familiar, su composición e historia, sus expectativas y sus planes de futuro.

El trabajo de campo se inició el 28.01.2016, en la Ganadería Ecológica "El Cuarto" en Mieldes y se publicó en cuatro entregas un año más tarde ( LNE; 9-12.02.2017).

Dado que el trabajo no tenía un enfoque ni un objetivo exclusivamente sectorial, aunque el carácter monoproductor ganadero es relevante, sino que pretendía convertirse en un "ensayo sobre el mundo rural que viene", se impuso muy pronto la necesidad de ampliar el ámbito de la reflexión a toda la comarca del Suroccidente (Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo) y a la conectividad de esta, tanto en el interior de la misma como con los diferentes ámbitos urbanos de atracción, y por tanto, al análisis y la evaluación de las infraestructuras de interrelación existentes entre ellos que la deben permitir e incentivar.

Se instaló muy pronto la conciencia de una realidad incontrovertible y definitiva: que el mundo rural y el urbano no se pueden analizar por separado, sino que son dos mundos interrelacionados en el que la fortaleza de ambos depende de su interdependencia activa y fructífera.

Este supuesto propició otra serie de entregas (LNE; 17-20.04.2022) bajo el título de "Viaje a una comarca que se asoma al precipicio" y una ultima "La larga caída (sin red) del Suroccidente asturiano" (LNE; 21-23.05.2023).

Una década después de realizar la primera encuesta, vuelvo a comparecer para cerrar definitivamente el tema, con una rápida descripción del proceso transcurrido entre 2016-2025, tiempo suficiente para valorar tanto la evolución del Suroccidente,(en términos económicos y demográficos) como la posible pertinencia y actualidad del diagnóstico elaborado a lo largo de estos diez años, así como su potencial validez y adaptación a la realidad actual y si al menos existe una mínima conciencia colectiva en la sociedad de la gravedad de la situación presente, de su profundidad, de la ausencia de acciones correctoras en este periodo de tiempo, y de los efectos irreversibles que potencialmente se van a producir y de forma más profunda y dramática en el medio y largo plazo.

Evolución demográfica del Suroccidente 2015-25 / .

EL DESPLOME DEMOGRÁFICO: CAUSAS Y EFECTOS

La comarca suroccidental perdió en los últimos 45 años el 52,71% de su población que pasó de 47.929 habitantes, en 1981 a 23.227 habitantes, en 2025. A partir de 1986 la pérdida media de población se sitúa en torno a los 4.500/5.000 habitantes, cada quinquenio. Un proceso demoledor con significativas consecuencias no solo de orden cuantitativo sino también cualitativo, por la distorsión que introduce en la configuración de la pirámide de edades y sus efectos perversos que analizaremos más adelante.

Los datos referidos a los últimos diez años se exponen en un cuadro adjunto.

En el último quinquenio la pérdida generalizada de población se produce todos los años y en todos los municipios. El Suroccidente en bloque no participa en el leve repunte demográfico que se produce de amplias áreas del Principado originado por el proceso inmigratorio.

El análisis poblacional por sexo y edad ( que explica con rotundidad la grafía de la pirámide) presenta un alto índice de envejecimiento: relación entre población vieja (mayor de 65 años) y joven(de 0-14 años) y una tasa de envejecimiento (relación entre la población de 65 años y más y la población total, del 12%). Unos guarismos demoledores que aún van a empeorar en el futuro.

Además, la emigración siempre selectiva ha incrementado el índice de masculinidad, quizás por las expectativas de cambio y mejora presentes en la conciencia de las mujeres jóvenes y por su rol secundario respecto a la titularidad de la herencia (el sistema institucionalizado delb "muirazo") en el mundo rural, lo que incentiva su decisión de abandonar la aldea.

Como resultado, se produce un problema añadido tanto por la disminución de madres potenciales como por la dificultad de recomponer la unidad familiar y los roles más tradicionales de la distribución de tareas entre la unidad familiar. Un problema que erosiona la supervivencia de las explotaciones ganaderas y el mundo rural.

Esta situación de declive demográfico persistente es el resultado del marasmo industrial expresado por la ausencia de un mínimo remplazo manufacturero a la desaparición de la minería y ocasionado, en gran medida, por la permanencia de la "doble perificidad" o "perificidad añadida", entendida como la ausencia de "conectividad", tanto en el interior de los municipios, en la propia comarca y en relación con las comunicaciones con el resto de Asturias y España.

Es posible que la situación de la Comarca del Suroccidente se encuentre cercana a lo que el arquitecto José Manuel Gómez Jiménez, autor de una excelente tesis doctoral, "Fracturas socioespaciales en la Península Ibérica 1986-2016" (2021) describe como "nodos de huida", una situación explosiva en la fase álgida de declive demográfico que implica, entre otros problemas, la pérdida de competitividad para alojar o mantener los servicios necesarios y una falta de idoneidad de estos territorios para alcanzar o mantener un nivel adecuado de desarrollo económico.

Dedicaremos las siguientes reflexiones a comentar esta situación.

EL ESTANCAMIENTO PRODUCTIVO POSTMINERO

La comparación de los " Anuarios de la economía asturiana" de 2021 y 2025 resulta revelador del nivel de postración productiva. No aparece ninguna empresa nueva relevante. Si prescindimos de Cafento, en Tineo , ninguna empresa llega a 35 trabajadores y la industria alimentaria, la de la madera y la pervivencia de una instalación metalmecánica en Cangas, constituyen todos los sectores industriales presentes. En ausencia de sectores de servicios avanzados parece evidente que las instituciones públicas de enseñanza y sanidad y los ayuntamientos aportan el resto del empleo.

El sector servicios se configura como el relevante: 70% del empleo en Cangas y Degaña, el 60% en Ibias y el 40% en Tineo y Allande. El caso extremo de desierto industrial se da en Ibias y Degaña que no figuran con empresa alguna. Una oferta mayoritaria de servicios que en su vertiente privada, aunque también en la pública, depende fundamentalmente de la existencia de una mínima base poblacional.

Parámetros que explican la precariedad de la actividad económica y, dada la continuidad del declive demográfico, la industria manufacturera que sólo está presente de forma testimonial en los municipios de Cangas con un raquítico 5,2% del empleo y de Tineo con un 13,30% (monopolizado por la presencia de Cafento), resulta manifiestamente incapaz de compensar la desaparición de la minería y de los servicios de carácter industrial vinculado a la misma.

La dispersión rural, la escasa interacción entre las capitales de la comarca, producto tanto de la escasa capacidad de atracción de los centros urbanos como de la difícil accesibilidad y la lejanía del área central de la región, así como la difícil comunicación con la meseta y el Atlántico refuerzan el aislamiento de la comarca en la que una parte predominante de las explotaciones ganaderas de las áreas rurales, con una base económica muy especializada y alejadas de los centros de servicios, encajarían en la tipificación de "áreas predominantemente remotas" salvo aquellas situadas (las menos) en los bordes de las escasas concentraciones de carácter urbano.

EL AISLAMIENTO :EL PAPEL DE LAS COMUNICACIONES Y LA RECUPERACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERCAMBIO DE TITULARIDADES FALLIDO

La comarca configura, junto con los municipios de Luarca y Navia, un eje norte-sur de gran importancia en la organización administrativa y económica de la zona, que discurre desde la costa, pasando por Tineo y Cangas, para continuar por las comarcas de Laciana y El Bierzo en León (Villablino, Ponferrada), a las que une una tradición industrial ligada a la minería del carbón.

Las deficientes condiciones de accesibilidad se plasman en los siguientes aspectos:

–Carecen de otro medio de transporte alternativo a la carretera.

–El tiempo de viaje en vehículo privado al área central de Asturias se sitúa en el entorno de una hora y dos horas y media, desde los bordes.

–Los tiempos de acceso a Ponferrada se sitúan entre dos horas y dos horas y media en vehículo privado.

El Plan de Carreteras redactado por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial para el periodo 2.000-2.010 preveía un eje de vertebración del Suroccidente que salvaba la cordillera accediendo a Galicia por la zona de Fonsagrada. Posteriormente, se constata la ausencia de un viario estructurante y, por consiguiente, la necesidad de conexión del Suroccidente con el norte de León, accediendo a la Meseta por una zona más céntrica (Ponferrada) y salvando la cordillera por la zona del Rañadoiro.

Esta realidad lleva a plantear la sustitución del eje paralelo a la autovía A-8 entre La Espina y Lugo, por un eje norte-sur que, conectando la A-8 con la A-6 en Ponferrada, genere una mayor potencialidad vertebradora y contribuya a la consolidación de un sistema mallado de vías de comunicación que corrija las deficiencias de accesibilidad que provoca una estructura radial.

Los dos corredores serían coincidentes en el tramo inicial La Espina- Tineo.

Todo ello plantea la necesidad de realizar las transferencias de titularidades oportuna para que las redes estatal y autonómicas sean coherentes en relación con su papel en la ordenación del territorio y con las características de los tráficos que estructuralmente deban soportar, siendo por tanto la primera actuación a realizar la tramitación de un acuerdo de intercambio recíproco de titularidad entre el Estado y el Principado de Asturias de las carreteras afectadas.

Debo al exsenador Fernando Lastra, entonces consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el borrador que estuvo sobre la mesa del Ministro de Fomento en mayo de 2019 para su firma por ambos.

En él, y en la parte final del acuerdo, se establecía el siguiente cambio de titularidades:

Tramos de carretera de titularidad estatal a favor del Principado de Asturias:

–N-634 entre Oviedo y La Espina

–N-634 entre Canero y Barres

–N-632 entre Vegarrozadas y Canero

Tramos de carretera de titularidad autonómica a favor del Estado:

–Carretera comarcal AS-216, LaEspina-Tineo.

–Carretera comarcal AS-215, Tineo-La Florida

–Carretera regional AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, en el tramo La Florida-Puerto de Cerredo

Además, el Ministerio de Fomento se comprometía a ejecutar el eje La Espina-Límite de la Provincia con las características definidas en el "Estudio informativo y de trazado de la vía rápida suroccidental", aprobado mediante resolución de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda (BOPA de 3-10-2007).

Desconozco el estado actual de la cuestión pero, traerlo a colación aquí y ahora me parece necesario, y quizás también prioritario, sobre otros problemas que plantean tanto el Gobierno regional como determinadas instituciones y parte de la sociedad asturiana, y que no ayudan a mantener la necesaria y fluida comunicación con el Ministerio de Fomento, institución clave para la resolución de los problemas del aislamiento de la comarca.

Cinco propuestas para el Suroccidente / .

EPÍLOGO

Si hubiera que definir con una palabra el factor clave que obstaculiza y condena al Suroccidente escogería el término de aislamiento.

La falta de cohesión interna en todos los municipios, la dispersión demográfica, la ausencia de nodos poblacionales de dimensión mínima aparte de las villas capital, la compleja interacción intermunicipal (la accesibilidad entre Cangas, Tineo y Pola de Allande impide la formación de un mercado más amplio), la ausencia de una comunicación cómoda y fiable con el área central de Asturias, y en segundo orden de exigencia con León y el Atlántico, confirman la existencia de una alta perificidad de toda la comarca que tanto psicológicamente como en la realidad del crono y la seguridad del viario existente se convierten en factores decisivos en contra de cualquier intento de promoción de este territorio. Se puede entender así que el espíritu emprendedor que pueda estar latente en ciertos sectores de la sociedad se mantenga inactivo ante esta situación que se prolonga durante décadas y que impide salir a la comarca del estado de postración en el que se encuentra.

Ante esta realidad consolidada y en coherencia con el diagnóstico establecido dedicaremos la parte final a proponer una actuación en las comunicaciones con un cierto orden jerárquico, un programa de "mínimos"y carácter de urgencia.

1. Retomar como acción prioritaria el acuerdo de trueque de titularidades.

2. Cornellana (Salas), puerta del Camino Primitivo es, también, la verdadera puerta de entrada al Suroccidente. Apostar por la conversión del Monasterio de San Salvador en un Parador de la red nacional puede convertirse en el espaldarazo para el creciente flujo de peregrinos con efectos muy positivos, particularmente en Salas, Tineo y Allande.

3. La prolongación de la A-63 hasta Tineo y la elaboración y ejecución de un proyecto específico para el tramo de Tineo a Cangas con ramal a Pola de Allande, a través del valle del Río Arganza a fin de configurar una potencial área funcional paraurbana debe de constituir una exigencia inexcusable. Una vía cómoda, segura y exenta de "argayos" que sitúe a las tres villas a un crono entre 40-55 minutos de Oviedo.

4. Priorizar los accesos por el sur a Ibias y Degaña mejorando la accesibilidad a Villablino y Ponferrada, fundamentalmente para los usuarios de servicios, y abrir tanto Muniellos como la estación de Leitariegos a castellanos, gallegos y portugueses. Esta actuación exigiría una acción coordinada con la vecina comunidad de Castilla y León.

5. Mantener vivo el proyecto de transformación de la Carretera AS-15, tramo La Florida-Puerto de Cerredo, pero ejecutando antes o en paralelo las acciones descritas anteriormente.

La situación del Suroccidente es crítica. Ha pasado de "asomarse al precipicio" a estar en situación de "caída libre". La continuidad del declive demográfico y la posibilidad de una "huida explosiva" puede convertirse en el golpe definitivo.

A la vez, los aspectos festivos y el renacer de iniciativas en el sector del vino muy encomiables y con un efecto considerable en el sector de servicios, y para nostálgicos la pervivencia de algún "chamizo", enturbian la percepción de la profundidad del problema. Tampoco las instituciones públicas alzan la voz y llaman a reivindicar los proyectos viarios absolutamente insustituibles si se quiere ganar el futuro.

Un atronador silencio que paraliza mientras se asiste impasible al proceso hemorrágico de los datos económicos y demográficos que convierte al conjunto de la comarca en un territorio sin futuro.