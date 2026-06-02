URAS revive en los teclados

Los teclados de los ordenadores son muy puñeteros. Las prisas o un pequeño desliz pueden llevar a cometer errores en los textos: letras mal puestas o palabras mal escritas, errores de puntuación...

Eso mismo debió de pasarle a quien escribió una nota de prensa del PP ayer mismo referente a una proposición no de ley que en el partido llevarán al parlamento asturiano junto a Vox y Foro, por iniciativa de la organización Unión Rural Asturiana (URA), que dirige Borja Fernández.

En la nota inicial se anunció el acuerdo junto con URAS. Esa "s" que se deslizó al final del acrónimo convirtió a URA en URAS y fue inevitable que muchos se acordaran de la Unión Renovadora Asturiana (URAS), el partido político asturianista de centroderecha que fundó el que era presidente del Principado, Sergio Marqués, a finales de 1998.

Un curioso desliz este de URAS, un partido que les hizo en Asturias durante unos cuantos años la puñeta, con perdón, en tanto que atrajo a su seno a numerosos cargos populares –a Marqués le siguió la plana mayor de su gobierno–, afiliados de base y miles de asturianos. La URAS gobernó hasta 1999 y en las elecciones de ese año acabó como cuarta fuerza (44.261 votos, el 7,2%). En el PP, ya recompuesto, no olvidan aquel fuego interno que quemó el partido y del que aún queda algún que otro rescoldo. Aunque visto lo que vino después y cómo evolucionó la fragmentación de la derecha, la escisión de URAS se ve ahora como poquita cosa. Por supuesto, en el PP ayer les faltó tiempo para corregir el error. Y menos de una hora después llegó otra nota, entonces sí, con URA. La correcta.