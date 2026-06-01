Opinión
Sin los nacionalismos en España no hay Estado
Resulta evidente que es el rechazo a Sánchez y no el atractivo de su propia oferta política lo que mantiene altas las expectativas electorales de Feijoo. De hecho, hoy por hoy esa oferta política nadie sabe bien cuál es, sea porque no la tenga, no haya sabido explicarla o no le parezca oportuno hacerlo. El ofrecimiento de un pacto a los nacionalistas para sacar a Sánchez de Moncloa y luego convocar elecciones es, pese a tratarse de un brindis al sol, su primer movimiento estratégico hasta ahora. En mi opinión, debería ser capaz de sostenerlo y agotar sus posibilidades, y no porque estas existan realmente, sino porque en el camino habría de desarmar su absurda política antinacionalista y rebajar la tensión en ese frente, tan mala para el Estado. Cualquier cosa que despolarice la polarización, por pequeña que sea, es buena per se, además de serlo la reconstrucción del centro nacionalista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros