La acción sindical frente a la emergencia climática

El Día Mundial del Medio Ambiente 2026, que se celebra mañana, tiene como lema #PorElClimaYa, las señales que nos envía la Tierra son cada vez más evidentes, olas de calor extremas, sequías prolongadas, inundaciones más frecuentes, pérdida de biodiversidad y fenómenos meteorológicos que afectan directamente a nuestras comunidades, nuestros empleos y nuestra calidad de vida.

El cambio climático ya no es una amenaza lejana, es una realidad que impacta diariamente en los centros de trabajo, en los servicios públicos, en la salud laboral y en las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras. Ante este desafío, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias tenemos la responsabilidad de defender no solo los derechos laborales del presente, sino también el derecho de las futuras generaciones a vivir y trabajar en un entorno sostenible.

Los efectos del calentamiento global repercuten directamente en el mundo del trabajo. Las altas temperaturas ponen en riesgo la salud y la seguridad de quienes desempeñan su labor al aire libre o en espacios insuficientemente climatizados. Sectores como la agricultura, la construcción, la limpieza o los servicios de emergencia son especialmente vulnerables.

Al mismo tiempo, la transformación de los modelos productivos está modificando el mercado laboral. La descarbonización de la economía exige cambios profundos en la industria, la energía, la movilidad y el consumo. Estos cambios deben realizarse garantizando el empleo, la formación y la protección social de las personas trabajadoras. Por ello, desde UGT defendemos una transición justa, donde nadie quede atrás. La lucha contra el cambio climático no puede hacerse a costa de los trabajadores y trabajadoras, debe construirse con su participación y con políticas públicas que generen empleo de calidad y oportunidades para todos.

La acción sindical es fundamental para impulsar medidas que combinen sostenibilidad ambiental y justicia social.

Entre nuestras prioridades destacan la creación de empleos verdes y sostenibles, la formación profesional para las nuevas competencias vinculadas a la economía verde, la protección de la salud laboral frente a los riesgos derivados del cambio climático, la negociación colectiva de medidas ambientales en las empresas, la promoción de energías limpias y eficientes en los centros de trabajo y la defensa de servicios públicos fuertes capaces de responder a las emergencias climáticas.

Cada convenio colectivo, cada acuerdo laboral y cada espacio de diálogo social representan una oportunidad para avanzar hacia un modelo económico más sostenible y justo.

El lema de este año nos recuerda que la respuesta al cambio climático no depende únicamente de los gobiernos o de las grandes empresas. También nace de la acción colectiva.

La historia del movimiento sindical demuestra que los grandes avances sociales se han conseguido mediante la organización, la solidaridad y la participación colectiva. Hoy, esos mismos valores son esenciales para afrontar la emergencia climática, proteger el medio ambiente es proteger el empleo, la salud, los derechos y la dignidad de las personas trabajadoras.

#PorElClimaYa es mucho más que un lema, es un llamamiento para actuar juntos, para construir un futuro donde el progreso económico, el bienestar social y el respeto al planeta avancen de la mano. Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias estaremos presente en ese camino, defendiendo una transición ecológica justa que garantice que nadie quede atrás.