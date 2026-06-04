Opinión
Busquemos la mano que mece la cuna
Es lógico indignarse ante el video de la profesora jubilada lanzada contra el suelo por un policía antidisturbios en una manifestación en Valencia. Pero, aunque sea una metáfora de los tiempos que corren, resulta demasiado fácil clamar frente al autor del empujón, cuyo papel equivaldría -salvando muchas distancias- al de quienes son carne de cañón en una guerra. Por encima habrá toda una cadena de mando, a la que corresponde medir el tono y grado de la respuesta policial frente a unos manifestantes de imposible violencia. ¿Es impresión mía, viendo fotos e imágenes, que ultimamente se ha endurecido la de las distintas policías?. Yendo más arriba, ¿guarda relación ese fenómeno con el cambio ideológico, vestido de ropaje jurídico, que de un tiempo acá, subiendo peldaños de dos en dos por la confusa vía de los desórdenes públicos, ha ido criminalizando manifestaciones no violentas?.
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