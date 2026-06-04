Opinión
Inventadas y fumadas
Superado el susto o pretendidamente amortizado el daño por acostumbramiento –¡es tal ya la acumulación de escándalos que se ha embotado la capacidad de asombro!– con el encadenamiento del desastre andaluz, la imputación de Zapatero, la instrucción de Pedraz sobre las cloacas del PSOE y el inicio del juicio a David Sánchez, aflora claramente la estrategia de defensa de los socialistas, excluido Page pero incluidos todos los demás.
Emulando a su querido líder, al que criticaban por guapo, lo mismo que a él, por feo, Óscar Puente reedita aquello de -A ver, menuda inventada- con un breve pero con pretensiones de definitivo -¡Qué fumada!-, pues se ve que al hombre le renta asociar lo que considera agraviosa su partido con el consumo de ciertas sustancias, como ya hizo en otra ocasión en que provocó un conflicto diplomático que ahí se quedó, porque en estos tiempos de desparrame populista, los líderes no han oído hablar de la prudencia o la elegancia e insultan sin ton ni son sin que a veces pase nada y otras sí. El ministro insulta en esta ocasión a los medios, llamando con sarcasmo muy mejorable "ojete" a "The objective" mientras otros, incluido el propio Sánchez, ponen en duda la actuación de los tribunales, proclamando todos con ocasión y sin ella que qué casualidad que salga todo a la vez, que a Begoña la llaman pero al novio de Ayuso no,–bulo–y que es todo una confabulación de prensa canallesca, oposición marrullera y justicia parcial y heredera del franquismo. Ayer mismo en El País, otra vez, un extenso artículo de nuevo con pretendida equidistancia para que nos lo tragáramos mejor, incidía sobre las actuaciones judiciales atribuyendo sesgos ideológicos a los jueces del Supremo y de la AN.
Heredado del franquismo parece lo de la conspiración judeomasónica. Que hay aquí quien ha incorporado también a Netanyahu. Y si toda la respuesta de la prensa y los políticos de izquierdas va a ser tragar con esa antigualla ante la falta de explicaciones de un ejecutivo paralizado, las sospechas no pueden sino aumentar.
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