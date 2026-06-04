Opinión
Nacionalismos
Por resumirlo; tenemos un Gobierno tan infame como inútil y una oposición que brilla por su ineficacia. Vox es, con su desafío polarizador, la prueba de que Sánchez jamás hubiera encontrado mejor aliado de su propia estrategia victimista; el Partido Popular, con sus nefastos dirigentes, no acaba de sacar los pies de un charco cuando ya los ha metido en otro. Lo último es el cantinfleo de Nuñez Feijóo con una moción de censura imposible, que solo sirve para desviar el foco de la corrupción del Gobierno.
El colmo de las desdichas está en el nacionalismo que no se puede ver ya como una solución estabilizadora ni centrada de los problemas de España. En el caso de los independentistas catalanes, han demostrado sobradamente su desinterés por garantizar el funcionamiento de un Estado igualitario y democrático. Intrínsecamente, también, por la correa que mueve e inspira a los nacionalistas desde sus orígenes retrógrados. En el País Vasco, el carlismo y Sabino Arana están en la génesis del PNV. De Bildu, mejor no hablar para evitar estremecerse. En cuanto a Cataluña, el independentismo no se ha molestado en disimular su cualidad supremacista ni su arrepentimiento tras el golpe de 2017 cometido contra el orden constitucional.
El nacionalismo se sustenta en las viejas pulsiones identitarias que fomentan le exclusión de los demás; no existe totalitarismo que no las haya tenido en algún momento de la historia. Es un error moral pero también práctico acercarse a él cuando vive un momento radicalizado que lo lleva a exigir posiciones de privilegio siempre que encuentra oportunidad de hacerlo, mostrando una fuerza sobre el resto de los españoles que no le corresponde en votos pero que hace valer gracias a una ley electoral absurda que nadie ha querido cambiar. El paso adelante que van a exigir los nacionalistas, como han venido demostrando durante toda la legislatura, es el de una España confederada y profundamente asimétrica. De distintos españoles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961