Los conflictos derecha-izquierda y el "ragtime"

Una de las frases que se recuerdan de los manifiestos de París durante el mes de Mayo de 1968 fue: "El corazón en la izquierda y la cartera en la derecha", y yo añadiría "y los intestinos en el centro", para poder soportarlo. No hay duda que la política actual separa cada vez más entre ambas orillas aquellos aspectos incluidos en el ámbito económico o social que se encarnaron en la Asamblea Nacional a partir de la Revolución Francesa ¿Quién se encarga actualmente de proteger a los más desfavorecidos, o de preservar los servicios públicos (sanidad, educación, transportes, etcétera)? ¿Quién mantiene vivas las propuestas de atención y cuidado de la naturaleza, o promueve las energías renovables, por no hablar de la asistencia a los inmigrantes? Aunque las políticas denominadas de izquierda o derecha corresponden a una clasificación histórica, siguen vivas las diferencias entre los partidos que se inscriben en una u otra ideología. Es más, creo que vivimos un momento donde estas divergencias se han acentuado. Este hecho no sólo es perceptible en nuestro entorno, sino que el mundo actual se halla profundamente dividido entre ambas opciones.

Enric Juliana (1957- ) y Esteban Hernández (1965- ), en un magnífico texto de reciente aparición ("Viaje a un nuevo mundo", Ed. Arpa, Barcelona, 2026), revisan en profundidad esta encrucijada política y describen la realidad de este primer cuarto del presente siglo, a través de un diálogo fluido y muy entretenido. El retorno de los imperios (EE UU, China, Rusia), el proyecto europeo en el que estamos inmersos y estancados, los liderazgos autoritarios y la posición de España en este convulso mundo actual, son detalladamente interpretados. La disyuntiva entre el diferente latir de ambos mensajes políticos (derecha e izquierda), plasmados en partidos de distinto formato y nacionalidad, junto a la creciente crisis de valores democráticos, encuentran una explicación que encaja en la falta de sincronía entre el babor y el estribor de nuestra navegación. La desaparición de las posturas centrales, más o menos inclinadas hacia uno u otro extremo, ha hecho que el mundo se divida en radicalismos, que desgraciadamente sabemos como terminan. Por dónde quiera observarse, la división entre ambas "bancadas", no sólo se aprecia en el Parlamento, sino que es un hecho bien evidente ante cualquier problema que se plantee en la sociedad.

El "ragtime" o "tiempo de rag" es un género musical, generalmente interpretado al piano, que se inició en EE UU a finales del siglo XIX. El término "rag" es de difícil traducción y se refiere a la sensación extraña, de exaltación, rabia o furor intensos, que provocaba entre las clases blancas, una sonoridad muy atractiva que provenía del mundo de los esclavos negros. El tempo de este estilo de música se sustenta en la "síncopa", cuando el ritmo de la mano derecha no concuerda con el de la mano izquierda. Ésta se enmarca en un compás binario, mientras la diestra se salta continuamente este tempo, mostrando el acento entre los dos pulsos y generando este fenómeno de "síncopa" permanente. Esta "disonancia rítmica" entre ambas manos del pianista, produce la sensación inigualable que caracteriza el "ragtime". El auténtico iniciador de este estilo musical fue Scott Joplin (1867-1917), un artista afroamericano, nacido en Texas y formado en un ambiente familiar (ritmos africanos) y con un maestro judío-alemán, Julius Weiss (1840-1890), que le inició en la música clásica y en la ópera. Después de una vida muy azarosa y de grandes dificultades económicas, falleció por una demencia luética en el Hospital Psiquiátrico de Manhattan, Nueva York, con tan sólo 49 años. Su música se hizo famosa a partir del año 1893, con motivo de la celebración de la feria mundial de Chicago y llegó a nuestros oídos en 1973, con la famosa película "The Sting" (El golpe), ganadora de 7 premios óscar, dirigida por George Roy Hill (1921-2002), e interpretada por Paul Newman (1925-2008) y Robert Redford (1936-2025). El tema musical "The Entertainer" (El animador), redescubrió el ragtime a nuestra generación. En 1977, en la película "Scott Joplin", dirigida por Jeremy Kagan (1945-2013) e interpretada por el famoso actor y cantante de jazz Billy Dee Williams (1937- ), pudimos visualizar una escena memorable (duelo entre dos músicos, con los pianos en posición vertical y contrapuesta), para entender la pasión por las competiciones pianísticas y la introducción del ragtime entre el público. El verdadero instrumentista no fue el actor, sino que aparece doblado por Dick Hyman (1927- ), un famoso y nonagenario pianista y compositor, nacido en Nueva York y conocido por sus interpretaciones de jazz.

No me negarán que vivimos ante un auténtico "ragtime" político, donde las manos derecha e izquierda mantienen su propio tempo. Lo más habitual en la mayoría de las actuaciones es que el acompañamiento siga el compás de la tonada, alternando en muchas ocasiones la mano que mantiene la melodía. Lo importante es la armonía del conjunto y que la canción se inicie y finalice, dejando en el aire el verdadero sentir de la interpretación. Preservemos para los donativos el que ambas manos se ignoren: "Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha" (Sermón de la Montaña, Mateo 6:3) y busquemos que, en la política, las síncopas sean ocasionales y que predomine la proporcionalidad y la estabilidad rítmica entre ambas manos.