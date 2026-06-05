Opinión
Expropiados y desinformados
Como hay fracasos que nadie se atreve a asumir, nadie ha abordado el de la legislación de protección de datos, defensa de la intimidad y demás milongas. Nunca en la historia de la humanidad ha estado menos protegida la intimidad de las personas ni estas han estado tan inermes ante el acoso del sistema para hacerse con lo que es más propio de uno –su carácter personal, sus deseos, sus gustos, sus vicios– y servirse de ese botín para hacer caja a través del cebadero del consumo. Nunca, ni cuando las prácticas confesionales, so pena del fuego eterno, les obligaban a desnudar su alma, estuvo esta tan amenazada y expropiada. Esto ya justifica el calificativo de milonga. Pero, para colmo, el sistema vierte con ese pretexto una nube tóxica de opacidad: informaciones útiles para todos (incluido el interesado) se vuelven inaccesibles. Echa uno en falta hasta el peso muerto del listín telefónico.
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