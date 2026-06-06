Opinión
Todas las almas del alma
En nuestra alma, sea de individuo o de pueblo, hay una superposición de sus estados anteriores, aflorando a veces sus estratos inferiores. ¿Es el bandidaje uno de los depósitos primarios del alma profunda de Norteamérica? Un mix de la violencia, crueldad, codicia y ausencia de cualquier ley –expresión a su vez de una libertad primaria– de muchas de las prácticas de la "conquista" que constituye su mito originario. La pasión secreta y recóndita –represada por un rigorismo fundamentalista– por un modo de vida que el relato reviste de heroísmo. Revisitando hace días dos filmes ya clásicos de Hollywood, "Bonny & Clyde" (sobre los míticos bandidos de la recesión) y "Bugsy" (sobre el mafioso Ben Siegel, uno de los creadores de Las Vegas), beatificados casi con la pócima redentora del amor y ambos, por cierto, protagonizados por un izquierdista inequívoco como Warren Beatty, me salta el plano oculto del alma de ese gran país.
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