Opinión
Confunden a Bad Bunny con el Papa
La fecha obliga a elegir entre Bad Bunny y León XIV, así que tendrán dos por el precio de uno. La actualidad no solo ha embotellado conjuntamente a ambos líderes religiosos, sino que además ha contribuido a generar la confusión de que el cantante portorriqueño es una versión musical del Papa. Con la excusa de la concentración de los seres más patéticos del estadio en un tugurio llamado «La Casita», el progresismo desnortado ha sufrido la revelación de que «Bad Bunny es machista». Se trata sin duda del aldabonazo más brutal desde «Zapatero es corrupto», y a cargo de los mismos espantados.
El antiguo rock es una historia de sexo y dominación, el vigente reguetón lo corrige en dominación y sexo. La ingenuidad de quienes endosaron virtudes y esencias papales a Bad Bunny sorprende más que su ignorancia. Al advertir la carnalidad de su falso profeta, se han mantenido incorregibles en que «el perreo es feminista», otro mandamiento de la nueva fe. Se acepta la neutralidad del enunciado «Bad Bunny recluta a las jóvenes más bellas», con la misma energía desplegada para abominar del clásico «Epstein recluta a las jóvenes más bellas».
Qué tiempos, en que hay que demostrar que colocarse frente a Trump y solo indirectamente no implica su santidad ni la condición de guía hacia la redención universal. Bad Bunny es un cantante mediocre con un carisma superlativo, casi trumpista antes que papal. Por eso deslumbra en «Bullet Train», donde se merienda a monstruos carismáticos como Brad Pitt o Aaron Taylor-Johnson. En cuanto a las cansinas peroratas en torno a la preeminencia del cuerpo sobre la hermosura espiritual, la belleza es la mayor industria de la Humanidad. El «Financial Times» acaba de demostrar que nadie ahorra en botox, y millones de personas se someten cada año voluntariamente al bisturí y a las jeringuillas que les inspiran pánico en la vida real. Por no hablar de las salas de tortura llamadas gimnasios. Bad Bunny tiene una ventaja sobre León XIV, puede elegir a sus fieles, en cuerpo y alma.
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